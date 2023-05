印太國家不想被美中猛然衝突踐踏 白宮國安會高官稱拜登欲給喘息空間

澳洲 衛報26日報導,美國總統拜登 的高級顧問承認,印度-太平洋地區的國家不想被美國與中國之間「猛然的衝突(headlong clash)踐踏」。

在澳洲雪梨大學美國研究中心(United States Studies Centre) 主辦的網路研討會上,美國白宮 國安會(NSC)高層官員告訴澳洲聽眾,拜登想要給予盟邦與其他緊密夥伴和中國建設性接觸的「喘息空間」。

