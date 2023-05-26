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印太國家不想被美中猛然衝突踐踏 白宮國安會高官稱拜登欲給喘息空間

編譯周辰陽／即時報導
總統拜登，攝於25日。（美聯社）
總統拜登，攝於25日。（美聯社）

澳洲衛報26日報導，美國總統拜登的高級顧問承認，印度-太平洋地區的國家不想被美國與中國之間「猛然的衝突（headlong clash）踐踏」。

在澳洲雪梨大學美國研究中心（United States Studies Centre） 主辦的網路研討會上，美國白宮國安會（NSC）高層官員告訴澳洲聽眾，拜登想要給予盟邦與其他緊密夥伴和中國建設性接觸的「喘息空間」。

NSC東亞暨大洋洲資深主任凱根（Edgard Kagan）表示，拜登一直在傾聽該區域的顧慮，「我認為總統非常注重這樣一個事實，即如果我們只是試著與把我們的觀點擠進他們的喉嚨，我們就沒辦法加強我們跟盟邦及夥伴的關係，他不是這那樣的人」。

凱根指出，儘管美中兩國之間會有「非常激烈的競爭」，拜登「早就非常清楚表明他不希望跟中國起衝突」。他說，「我們強烈的利益與重要的利益，但這並不表示找不到方法，讓我們能夠至少一起坐下來，如有可能一起合作」。

NSC印太戰略主任拉普－胡伯（Mira Rapp-Hooper）承認，拜登最近尋求跟中國進行建設性對話的言論基調也是「聯盟管理的重要工具」，也承認區域內及世界各地的盟邦和夥伴「並不想要覺得他們正被迫在兩個競爭的超級大國之間做選擇，他們不想要覺得自己正被一場猛然的衝突踐踏」。

拉普－胡伯表示，拜登也是選擇以動作向世界其他國家示意，「因為對於這麼多盟邦和夥伴來說，如果需要或想要的話，有那麼點的喘息空間，讓他們感覺自己也能以建設性條件接觸中國，這一點非常重要」。

拜登 澳洲 白宮

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