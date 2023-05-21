188㎝加拿大總理與170㎝合照 張開「禮儀腿」卻兩種評價

加拿大總理杜魯多（左）17日與南韓國會議長金振杓（右）合影時，怕身高落差太大，貼心地把雙腿打開。（歐新社）

加拿大 總理杜魯多 16日前往南韓 進行為期三天的國是訪問，17日與南韓國會議長金振杓的一張合照，意外引發外界熱議。

杜魯多17日上午訪問首爾國會議事堂，與南韓國會議長金振杓會面。在合影留念時，由於身高落差太大，見金振杓需要踮起腳尖，杜魯多貼心地將雙腿打開，以降低視覺高度。其實在南韓，杜魯多舉止被稱作「禮儀腿」，是韓國男星常常出現的動作，還被視為貼心之舉。

雖然杜魯多開腿的動作似乎有些滑稽，但南韓媒體對此大力讚賞，並稱之為「紳士腿」，認為此舉相當貼心。據悉，杜魯多身高188公分，而金振杓身高170公分。

但據加拿大保守派媒體「True North」報導，一些加拿大人指責杜魯多在國外再次讓國家難堪。

此外，日本福島縣知事內堀雅雄日前透露，這次G7廣島峰會使用福島縣產食材。由於南韓不少人反對福島處理核廢水排放入海計畫，此事在南韓引發了爭議。有評論指，「若南韓總統尹錫悅不吃，那麼會在外交上失禮；如果吃了，就會受到國內批評。」

另一方面，南韓國務調整室第一次長朴購然日前公布，南韓政府周日會向日本派遣由21人組成的考察團，考察福島第一核電廠的核廢水處理現場，為期6天。