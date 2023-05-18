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北韓首枚軍事間諜衛星 金正恩又是帶她視察

編譯中心／綜合17日電
北韓領導人金正恩身穿無塵衣，帶著女兒金主愛視察間諜衛星。（路透）
北韓領導人金正恩身穿無塵衣，帶著女兒金主愛視察間諜衛星。（路透）

北韓官媒報導，北韓領導人金正恩視察國內首顆軍事間諜衛星，並批准這顆衛星的「未來行動計畫」。南韓學者推測，北韓最快在6月發射這枚間諜衛星。

北韓朝中社昨天公布最新照片，北韓領導人金正恩視察了國內第一枚軍事間諜衛星，照片中金正恩身穿無塵衣，帶著女兒金主愛視察；北韓官媒提到，金正恩批准了這枚間諜衛星的「未來行動計畫」，顯示北韓已經準備好發射衛星，但沒有提到確切的發射日期。

發展軍事間諜衛星是金正恩2021年公布的主要國防計畫之一，雖然洲際彈道飛彈跟太空火箭發射之間，有很多技術互相重疊，但外界分析，沒有中國或俄羅斯的高科技協助，北韓憑藉自己的技術展開衛星偵察會相當吃力，南韓專家也對北韓的研發成果抱持懷疑。

根據上月一篇報導，金正恩當時說，這顆衛星已建造完成，並批准發射。這篇報導刊登前數日，北韓聲稱發射了一枚新式固體燃料洲際彈道飛彈，意味著北韓被禁止的武器計畫出現重大突破。

北韓去年12月表示，已執行發展間諜衛星的「重要最後階段測試」，將於今年4月之前完成研發。當時，南韓專家迅速對北韓的成果提出質疑，認為北韓公布的黑白影像品質不佳；據稱那些影像是從衛星上拍攝。

平壤方面尚未提到發射日期，但金正恩上月說，衛星將按「計畫日期」發射升空。

不過，首爾的北韓大學院大學教授梁茂進（Yang Moo-Jin）上月表示：「由於北韓偵察衛星是先發制人的核打擊重要一環，因此對南韓構成嚴重威脅。」

美國和南韓已加強國防合作以因應這種發展，並出動先進匿蹤噴射機和備受矚目的美國戰略設備舉行聯合軍事演習。北韓則視這類演習為侵略前的預演，稱這些演習很「瘋狂」、是「模擬全面開戰」。

北韓 金正恩 間諜

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