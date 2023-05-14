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馬克宏會見澤倫斯基 稱俄羅斯挫敗「已成中國附庸」

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馬克宏會見澤倫斯基 稱俄羅斯挫敗「已成中國附庸」

中央社／巴黎14日電
烏克蘭總統澤倫斯基(左)突訪巴黎，爭取歐盟成員國支持，受到法國總統馬克宏歡迎。(歐新社)
烏克蘭總統澤倫斯基(左)突訪巴黎，爭取歐盟成員國支持，受到法國總統馬克宏歡迎。(歐新社)

烏克蘭總統澤倫斯基14日造訪法國，與總統馬克宏會面，討論烏克蘭緊急需求。馬克宏在刊出的報紙專訪中表示，俄羅斯早就在「地緣政治上」輸掉戰爭，已進入「對中國的附庸狀態」。

澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）連日進行歐洲之行，在拜訪梵蒂岡、德國後，14日傍晚意外宣布即刻二度造訪法國，當晚總統馬克宏（Emmanuel Macron）在總統府接見澤倫斯基，先前行程保密到家。

澤倫斯基約晚間9時30分抵達總統府，與馬克宏握手寒暄。總統府表示，兩人將進行晚餐會議，討論烏克蘭「軍事與人道上的緊急需求」，兩國元首將針對歐洲和平回歸，以及「澤倫斯基提出且獲法國支持的和平計畫內容交換觀點」。

澤倫斯基一抵達巴黎便在推特（Twitter）上表示將與「我的朋友」馬克宏會面；馬克宏不久後也在推特上稱對方為「法國的朋友，歡迎」。

俄烏戰爭局勢持續膠著，馬克宏在今天刊登的「民意報」（L'Opinion）獨家專訪中分析俄羅斯如強弩之末的情勢。

他認為，俄國早就「在地緣政治上輸掉」俄烏戰爭，而且已進入「對中國的附庸狀態」。

馬克宏強調，這顯然不是「特殊行動」，因為一切都是俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）挑起的。

他說：「俄國讓其傳統盟友產生質疑，它實際上已經開始一種對中國的附庸狀態，也喪失了進出波羅的海大門，因為俄國加速瑞典和芬蘭加入北大西洋公約組織的決定，而波羅的海對俄羅斯來說非常關鍵。」

「這在兩年前還是無法想像的，因此這已可說是（俄國）地緣政治的挫敗。事實是，俄羅斯不該打贏這場軍事戰爭」，他重申須協助烏克蘭人反擊，並準備將來談判時的安全保證問題，「歐洲安全架構應該要能完全保障烏克蘭的未來」。

澤倫斯基這次歐洲行程已會見義大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）、德國總理蕭茲（Olaf Scholz），並晉見教宗方濟各，獲得各方實質的全力支持。

烏克蘭總統澤倫斯基(左)突訪巴黎，爭取歐盟成員國支持，受到法國總統馬克宏歡迎。(...
烏克蘭總統澤倫斯基(左)突訪巴黎，爭取歐盟成員國支持，受到法國總統馬克宏歡迎。(歐新社)

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