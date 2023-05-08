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日相岸田結束韓國行 盼開啟韓日關係新時代

中央社／首爾8日專電
日本首相岸田文雄（右）8日結束訪韓行，返日前岸田表示，他與韓國總統尹錫悅的信賴關係更加深化，強調會與尹錫悅攜手開啟「新時代」。（共同社）
日本首相岸田文雄（右）8日結束訪韓行，返日前岸田表示，他與韓國總統尹錫悅的信賴關係更加深化，強調會與尹錫悅攜手開啟「新時代」。（共同社）

日本首相岸田文雄今天與韓日議員聯盟、韓國經濟人聯合會會面後結束訪韓行程，他在返日前向媒體表示，他與韓國總統尹錫悅的信賴關係更加深化，強調會與尹錫悅攜手開啟「新時代」。

岸田7日中午搭乘專機抵韓，前往韓國顯忠院參拜後與尹錫悅進行一個多月來的第2次雙邊峰會，今天上午則先後與韓日議員聯盟幹部及韓國經濟團體會面，下午啟程返國。

岸田在與韓日議員聯盟會面時指出，「韓日、日韓議員聯盟是支持兩國關係的重要骨幹」，對於聯盟維繫兩國交流的努力表達謝意，未來將強化支援各層級的人員交流，希望藉此深化對彼此的理解、改善雙邊關係。

岸田也提到19至21日將在日本廣島舉行的七大工業國集團（G7）峰會，屆時將討論對俄羅斯制裁、對烏克蘭支援方針及包括印太地區在內的東亞局勢相關議題；「北韓持續開發核武與飛彈，讓非核化目標更難達成」，岸田說，若想實現非核化目標，G7峰會是重新匯聚共識與力量的重要機會。

與韓國6大經濟團體及韓日經濟協會代表會面時，岸田則對韓日在供應鏈、尖端產業上的合作發展表達期待。

岸田的訪韓第2天行程與韓日峰會商議內容相符，主要聚焦安保與經濟合作，值得注意的是，岸田在第一天的韓日峰會中主動提起阻礙雙邊關係正常發展的歷史問題。岸田8日在峰會後表示，「對於當時嚴峻環境下，為許多人帶來痛苦與悲傷的記憶，我感到相當痛心」，也強調繼承過去日本內閣關於歷史的立場，支持1998年韓日雙方達成的協議。

日本政府1998年曾藉日韓共同宣言就「日本對韓國的殖民統治為韓國人民帶來的巨大損失與痛苦」表達「深刻反省與由衷歉意」。

韓國總統辦公室高層官員向媒體表示，日韓雙方在這次會前並未就歷史問題進行任何協商，韓方也未向日方提出道歉、表態等相關要求，「但日方主動展現誠意，尹錫悅總統也就此表示感謝」。據韓聯社報導，岸田在訪韓前就歷史問題只向日方外交相關官員表示「交給我」，以自己的方式傳達日本立場。

尹錫悅政府3月就二戰時期日本企業強徵韓國勞工的賠償問題提出解決方案，由韓方單位自行處理的方式引發部分受害者不滿與反日聲浪，施政支持率也因此下跌；在岸田這次訪日前，韓國國內輿論也有不少關於應要求日本政府正式道歉的意見，但韓方在事前協商過程中完全未提及，顯示不願就此再向日方施壓。

岸田主動表態也可視為對韓方釋出善意的正面回應，韓方高層官員認為，岸田訪韓前應為此相當苦惱，「雖然無法達到100%滿意，但正向我們所期盼的方向前進」。這次峰會也就韓國民眾相當關心的福島核廢水排放問題達成協議，同意韓國組成專家團隊單獨至福島視察。

統一研究院和平研究室長李奇泰接受YTN訪問時指出，日方在尹錫悅政府剛上任時也相當擔心政策變化，後續看到明顯立場變化與相關措施，心裡比較有底後開始給予回應。

但部分市民團體與在野黨共同民主黨仍對「未正式道歉」這點大力抨擊，要求尹錫悅政府停止「屈辱外交」，日本政府這番回應是否能取得韓國多數民意諒解，為韓國執政黨爭取更多民意支持尚待觀察。

日本 G7 岸田文雄

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