加快修好兩國關係 日相一抵南韓就先參拜顯忠院英烈

岸田文雄7日參拜位於首爾的南韓國立顯忠院，向南韓殉國英烈致敬。(路透)

日本 首相岸田文雄偕妻子岸田裕子7日上午從東京羽田機場 搭機，在中午前飛抵首爾近郊的軍用機場。岸田夫婦下機後隨機前往南韓 的國家墓園「國立首爾顯忠院」祭拜默哀。這是日相時隔12年至顯忠院參拜，經由這項日相訪韓慣例行程，展現重啟「穿梭外交」意志。

韓聯社引述日本官員報導，岸田訪韓首站選擇參拜顯忠院，是為了對在南韓歷史有顯著貢獻人物表達敬意，表示「一國領袖出訪國外時，前往該國顯忠設施參拜是非常自然的事」。上一位造訪南韓顯忠院的日本首相是在2011年10月訪韓的野田佳彥。

日本共同社指出，日本首相訪韓時前往顯忠院參拜是慣例，對岸田而言也具有重啟「穿梭外交」的意義。也有分析認為，南韓顯忠院供奉在韓戰中犧牲烈士，前往顯忠院參拜具有強化韓日安保合作的意涵。