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韓日峰會 尹錫悅：韓美華盛頓宣言不排除日本加入

中央社／首爾7日專電
南韓總統尹錫悅與日本首相岸田文雄7日在首爾舉行峰會，尹錫悅在會後記者會上表示，日前與美國共同宣布的華盛頓宣言，不會將日本排除在外。（美聯社）
南韓總統尹錫悅與日本首相岸田文雄7日在首爾舉行峰會，尹錫悅在會後記者會上表示，日前與美國共同宣布的華盛頓宣言，不會將日本排除在外。（美聯社）

南韓總統尹錫悅與日本首相岸田文雄今天在首爾舉行峰會，尹錫悅在會後記者會上表示，日前與美國共同宣布的華盛頓宣言不會將日本排除在外，強調華盛頓宣言仍在持續討論中，上軌道後隨時可擴大合作範圍。

尹錫悅表示，華盛頓宣言不代表結束，而是在持續討論、共同企劃及執行的過程中充實其內容，「先上軌道之後，若日本與美國之間也準備好，任何時候都可以合作」。

尹錫悅與美國總統拜登4月底舉行峰會後發表華盛頓宣言，內容包括強化美國對南韓承諾的擴張遏制力等內容，宣告如果北韓對美國或其盟邦南韓使用核武，那將會是北韓領導人金正恩政權的「末日」。

尹錫悅也提到，去年11月在金邊進行的美日韓3方峰會中協議共享對北韓飛彈的即時情報，南韓很歡迎相關各國提出實施方案，未來也將持續促進美日韓3方安保合作，並就韓日各自的印太戰略與日本保持緊密溝通與合作。

尹錫悅表示，「北韓的核武與飛彈問題不僅對韓日，也對全世界的和平穩定造成重大威脅」。

他說，應岸田邀請、19日赴日本參與7大工業國集團（G7）峰會時，兩人將一起前往廣島原爆紀念碑參拜，並透過美日韓3方會談強化3國領袖溝通。

尹錫悅強調，改善韓日關係將帶給雙邊人民極大利益，雙方政府都同意在更高階層促進雙邊關係，包括3月在東京舉行峰會中提出的外交、安保當局之間的安保對話、國家安全會議（NSC）間的經濟安保對話及財長會議，且兩國過去幾年將彼此從貿易白名單中剔除的「非友好措施」也已調整，著手恢復原本關係。

除安保外，在經濟合作上，尹錫悅表示雙邊同意擴大南韓半導體製造業與日本優秀零組件企業合作，建構穩固供應鏈。

岸田則強調將延續1998年發表的日韓共同宣言中提到的歷史意識，對尹錫悅政府就前徵用工問題主動提出解方、不忘歷史傷痛同時仍為未來敞開心胸，表示感動。日本政府1998年曾藉日韓共同宣言就「日本對韓國的殖民統治為韓國人民帶來的巨大損失與痛苦」表達「深刻反省與由衷歉意」，展現和解意志。

對於部分南韓輿論認為尹錫悅應要求日方道歉，尹錫悅表示，「重要的是誠意」，道歉不應該是「一方向對方要求的問題」。

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