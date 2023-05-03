政治沒有永遠的敵友…拜登37年前狠批老馬可仕 今喜迎其子

菲律賓總統小馬可仕（左）到訪白宮，與美總統拜登（右）會見。（美聯社）

「如果我們完全認同一個貪腐、聲名狼藉、沒有人民支持的政權，我們或許能夠在短時間內保留我們的基地，但我們將疏遠這些人民，以至於從長遠來看，我們會失去他們」。

上述發言出自1986年的美國「國會紀錄」，時任聯邦參議員拜登 反對雷根政府提供夏威夷 讓菲律賓獨裁者老馬可仕一家老小流亡。

「就我們面對的地緣政治挑戰而言，我想不出比菲律賓更好的夥伴了」。說這話的也是拜登，時隔37年，拜登已是美國總統，1日在白宮 會見老馬可仕之子、菲律賓現任總統馬可仕。

政治沒有永遠的敵友，只有永遠的利益。負責收回馬可仕家族非法所得財富的菲律賓總統府良政委員會前主席卡蘭薩指出，馬可仕搖身一變成為拜登座上賓，這是因為馬可仕與美國利益重疊：「美國需要馬可仕替美軍在南海把關，馬可仕也需要美國支持鞏固權力，遏阻任何受競爭政治王朝拉攏的軍事派系野心，維持允許他重新入境美國的外交豁免權」。

然而，拜登跟馬可仕1日在白宮會面，代表地緣政治考量優於政治究責性。

此外，拜登跟馬可仕昨會談後，美菲發布聯合聲明，承諾雙方將致力保障南海的航行和飛行自由，並提到維護台海和平與穩定的重要性；此外，聲明還稱期待在菲律賓、日本和美國之間建立三邊合作模式。

中國外交學院教授李海東表示，華盛頓主導了整個會談的基調，它正試圖以菲律賓為代價以達成美國自身在亞太地區的諸多關鍵目標，菲律賓在軍事安全等領域正在被美國裹挾。

台海問題同樣成為聯合聲明中吸引外界關注的焦點，中國南海研究院副研究員陳相秒指出，此次美菲聯合聲明公開提及台海，意味著華盛頓也正式把台海問題納入到美菲的雙邊議程中，這是一個非常危險的信號，更是把菲律賓「徹底綁在了美國的戰車上」。