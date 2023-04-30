不滿「華盛頓宣言」 金與正罵拜登「老東西」損尹錫悅「沒出息」

圖為北韓在今年2月18日發射「火星15型」（Hwasong-15）洲際彈道飛彈。(Getty Images)

南韓總統尹錫悅專程訪美、並於26日與拜登 總統共同發表「華盛頓宣言」，確認美國擴大對南韓核保護傘的「延伸威懾」後，北韓 國務委員長金正恩的胞妹、勞動黨中央委員會副部長金與正 28日透過官媒朝中社反擊，痛批拜登警告北韓動用核武將導致金氏政權終結的發言是「老東西的胡言亂語」，尹錫悅在金與正口中成為「那個沒出息的人」，「得到虛而不實的『宣言』就感恩戴德」。

朝中社29日發布金與正的回應，將尹錫悅的華府行定位為「一個讓人對威脅朝鮮半島和地區和平安全的根源及其實體，有了進一步了解的契機」。

金與正表示：「敵國統帥（拜登）在全世界目光集中的場合，明目張膽地親口使用『政權終結』言詞，這是讓我們不能不算帳、更不能坐視不管的又一個事實。難道這只能看作是老東西的糊塗德行嗎？也可以說是根本擔不起美國的安全和未來，而且要頂住兩年剩餘任期也有點勉為其難，沒有未來的老東西的胡言亂語」。

對於「完全支持美國延伸威懾承諾」的尹錫悅，金與正則諷稱：「我們要看看，拿出自己的無知將安保放到砧板上的尹錫悅到底要怎樣嘴硬，走到何等地步」。

綜合法新社和路透報導，握有大權的金與正說，北韓確信必須進一步完善自己的「核戰嚇阻力」；此番言論暗示北韓可能強化核武、飛彈能力，但她並未在聲明中詳述相關細節。

北韓朝中社提到，金與正說：「敵人愈是堅持舉行核戰演習、他們在朝鮮半島附近部署的核子設施愈多，我們就愈有權利自衛，這和他們（的作為）成正比。」金與正的聲明是北韓首度針對南韓總統尹錫悅與美國總統拜登本周會面發表評論，同時也暗示北韓展現軍力和武器發展的循環將持續下去。