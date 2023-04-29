日相岸田出訪 日媒：意圖拉攏非洲國家抗中俄

日本首相岸田文雄29日啟程訪問非洲等國。日媒報導，岸田此行最大目的，就是希望在對俄羅斯及中國立場趨於兩極的國際社會，拉攏至今採取中立的非洲各國。（美聯社）

日本首相岸田文雄今天啟程訪問非洲等國。日媒報導，岸田此行最大目的，就是希望在對俄羅斯 及中國立場趨於兩極的國際社會，拉攏至今採取中立的非洲各國。

日本富士新聞網報導，岸田說，希望跟非洲主要國家領袖，就有關烏克蘭 情勢及國際課題交換意見並確認合作。

報導指出，岸田此行最大目的，就是希望在對俄羅斯及中國立場趨於兩極的國際社會，拉攏至今採取中立的非洲各國。

日本今年身為七大工業國集團（G7 ）輪值主席國，預計5月在廣島舉行G7峰會，而因應俄羅斯侵略烏克蘭及強化軍事壓力的中國等預料將成主要議題，岸田希望能獲得非洲國家理解與支持，強化因應作為。

共同社報導，面對廣島G7峰會將於5月19日開幕，岸田此行意圖強化跟發展中國家及新興國家間的合作。另外，有鑑俄羅斯侵略烏克蘭及中國霸權主義行動，岸田也希望能在基於法治維持國際秩序重要性上達成一致看法。

岸田啟程前在羽田機場受訪時說，將針對烏克蘭情勢及國際課題交換意見並確認彼此合作，也希望結果有助充實廣島G7峰會的討論。

岸田此行依序訪問埃及、迦納、肯亞及莫三比克等國，跟這些國家領袖舉行會談，並在返回日本途中順訪新加坡，與總理李顯龍會談。