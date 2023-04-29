拜登缺席查理三世加冕典禮是「怠慢」？歷史學家：這是傳統

美國總統拜登夫婦與英國國王查理三世。資料照片。（路透 / EYEPRESS Images）

BBC報導，美國與英國 長期以來一直保持著邱吉爾所說的「特殊關係」，卻還沒有一位美國總統出席過皇家加冕典禮，英王查理三世 在5月6日舉行的加冕典禮也不例外。儘管拜登 總統缺席引起一些議論，但歷史學家表示，這並不是有意怠慢。

根據報導，白宮向BBC表示拜登接到了邀請，但在他4月初跟查理三世的通話中，拜登表示他會請第一夫人吉兒與派出一位外交特使代為參加。白宮沒有交代拜登缺席的理由，但指他已經傳達自己「希望在日後於英國跟國王會面」。

拜登不打算現身的消息傳開後，保守黨下院議員塞利（Bob Seely MP）告訴每日電訊報，拜登跳過「一生難得的事件」似乎「相當怠慢」（pretty remiss）。每日郵報副主編梅耶斯（Russel Meyers）則告訴天空新聞台，拜登的缺席是因為他「對他的愛爾蘭根源、愛爾蘭裔美國人祖先感到堅定的自豪」，並指他不認為拜登真的有可能會來。

不過，歷史學家表示，美國總統缺席英王加冕典禮的原因遠遠不及政治化，實際上是一個長達幾個世紀的傳統。

專門研究現代英國的美利堅大學歷史教授畢爾斯（Laura Beers）表示，她肯定不把這件事視為拜登總統那一邊的怠慢，「就拜登反英分子（anti-British）的想法而言，這沒什麼好挖的。他不會去，是因為沒有美國總統曾經去過加冕典禮，那為什麼要在21世紀開始」。

畢爾斯指出，美英關係隨著美國獨立與1812年戰爭而大致上呈現對抗狀態，維多利亞女王即位則迎來了「維多利亞狂熱」（Victoria Fever）與美國人迷戀英國君主制的新紀元，但即使如此，當時的總統范布倫（Martin Van Buren）也沒有出席加冕典禮，「美國總統來不切實際，我認為在那之後，這就成了傳統」。