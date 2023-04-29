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金與正砲轟華盛頓宣言 南韓統一部：焦急挫敗表現

中央社／首爾29日專電
北韓領導人金正恩胞妹金與正今天批評南韓與美國日前聯合公布的華盛頓宣言將使安全局勢惡化。(美聯社)
北韓領導人金正恩胞妹金與正今天批評南韓與美國日前聯合公布的華盛頓宣言將使安全局勢惡化。(美聯社)

北韓領導人金正恩胞妹金與正今天批評南韓與美國日前聯合公布的華盛頓宣言將使安全局勢惡化；南韓統一部則反批北韓當局「做賊的喊抓賊」，這番牽強言論顯示平壤當局對美韓同盟擴大核遏制力感到焦急挫敗。

金與正今天透過北韓官媒大批「華盛頓宣言」（Washington Declaration），南韓統一部也不甘示弱發表上述相關立場，認為北韓在華盛頓宣言發表後急忙提出這種牽強主張，顯露平壤當局對韓美同盟大動作強化核遏制力的焦灼與挫敗感。

南韓統一部警告，若北韓今後堅持走上錯誤的道路，將面臨更強烈的壓倒性應對能力，使北韓民生更加凋敝。

金與正今天以北韓勞動黨第一副部長身分，透過北韓中央通信社（KCNA）就華盛頓宣言發表談話表示，南韓與美國針對強化朝鮮半島安全的華盛頓宣言只會使東北亞與全世界的和平安全面臨更嚴重危險，這種針對北韓的敵對行動越強烈，越賦予北韓準備相應能力的正當性。暗示北韓可能強化核武、飛彈能力，但未提及具體做法。

南韓總統尹錫悅與美國總統拜登日前在華府會晤，共同發表針對核威脅擴大遏制能力的華盛頓宣言，內容包括強化美國對南韓的核保護傘、派遣美軍核動力彈道飛彈潛艦（SSBN）造訪南韓、組成核磋商小組（NCG）等。

拜登在峰會後記者會上說北韓若發起核攻擊將招致政權滅亡的言論，也引發北韓不滿，金與正批評拜登是「任期只剩兩年就對未來不負責任亂說話的老東西」，並譏諷尹錫悅「沒出息」，只是得到美國虛有其表的宣言就感恩戴德。

對此，南韓統一部譴責金與正使用無禮言詞誹謗韓美兩國元首，強調這種行為「只顯示北韓水準低落，淪為國際笑柄」。

北韓 南韓 金與正

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