我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「糟糕，剎車失靈了」賞花撞山 洛杉磯華女驚魂

德軟體巨頭SAP落腳金山 看中強大人才庫 有望增500工作

劍指中朝？ 美將派遣核彈道飛彈潛艦訪問南韓

記者張文馨／華盛頓即時報導
南韓總統尹錫悅在美國當地時間25日上午，在阿靈頓國家公墓無名戰士墓前敬獻花圈。（韓聯社）
南韓總統尹錫悅在美國當地時間25日上午，在阿靈頓國家公墓無名戰士墓前敬獻花圈。（韓聯社）

南韓總統尹錫悅到美國進行國是訪問，4月26日赴白宮會晤美國總統拜登；拜登政府資深官員說，美韓將發布華盛頓宣言，進一步強化美韓核威懾能力，美軍將派遣一艘核彈道飛彈潛艦訪問南韓，這創下冷戰以來首次紀錄。

拜登政府資深官員25日針對尹錫悅的訪問舉行電話簡報，預告美韓元首在會談後，會從各層面強化美韓同盟，發布華盛頓宣言，建立美韓核子諮商小組，討論核子與戰略計畫，進一步討論針對重大突發事件的想法和規畫，類似美國在冷戰時期與歐洲盟友的行動。

這名資深官員表示，美國將宣布採取更多措施，定期部署戰略武器裝備，包含自1980年代初期以來，首次派遣一艘核彈道飛彈潛艦訪問南韓，這有助美國與南韓軍隊的操演、訓練與模擬行動，將能強化美韓同盟在嚇阻並對抗北韓威脅的做法，也會將南韓傳統軍事資產整合入戰略計畫中。

資深官員說，作為美韓同盟致力於區域非核擴散的一環，南韓將重申對反擴散條約的持久承諾。

另一名資深官員指出，美國不會將核武重新部署回朝鮮半島，在首艘核彈道飛彈潛艦訪問後，未來美國其他戰略武器裝備不定期訪問南韓。

即便只是不定期到港訪問，美軍將戰略潛艦部署到南韓，勢必挑動中國的敏感神經。

資深官員表示，已事先告知北京，清楚說明為何要採取這些行動；在印太地區推動反擴散的努力，不僅符合美國利益，也符合中國的利益。

資深官員說，美國失望的是，北京始終沒有發揮影響力遏止北韓挑釁；美韓的最新行動目的，在阻止嚴重破壞區域穩定，甚至背離中方利益的一連串核領域連鎖反應。

資深官員表示，是北韓的核挑釁，動搖了朝鮮半島的穩定，最新的行動正是審慎且仔細考量過後的戰略回應。

南韓 拜登 北韓

上一則

美外洩機密文件曝光刺探南韓 尹錫悅：不會影響兩國關係

延伸閱讀

替拜登加分？官員：阿富汗機場恐攻首腦 神學士擊斃

替拜登加分？官員：阿富汗機場恐攻首腦 神學士擊斃
黑白集／學舌蔡英文、拜登金句 賴清德的九官鳥戲路

黑白集／學舌蔡英文、拜登金句 賴清德的九官鳥戲路
拜登3分鐘影片宣布競選連任 選民反應兩極

拜登3分鐘影片宣布競選連任 選民反應兩極
拜登拚連任 第一站爭取工會選票

拜登拚連任 第一站爭取工會選票

熱門新聞

湯姆派克鮑爾斯（右一）為了母親卡蜜拉（右三），不惜反嗆繼弟哈利（左一）。（路透資料照片）

卡蜜拉兒嗆哈利王子：我媽嫁給愛情、不是為后冠

2023-04-21 00:45
中國駐法國大使盧沙野(左)21日深夜接受法國LCI電視台主持人羅契賓(右)訪問。（圖取自YouTube）

近80名歐洲議員公開信 要求法國驅逐中國駐法大使盧沙野

2023-04-23 20:59
英王查爾斯的加冕典禮當天，也是阿奇小王子的4歲生日。（取材自Instagram）

梅根不出席查理加冕 傳破局原因：要求跟高級成員一起亮相

2023-04-18 22:15
南韓總統尹錫悅。(路透)

尹錫悅：無法接受拿百年前之事要求日本下跪

2023-04-24 09:39
英國國王查理三世加冕典禮的邀請函，是由書法家手寫完成。(取自The Royal Family推特)

查理三世加冕典禮邀請函美翻…竟是一張張手寫

2023-04-20 12:54
金正恩帶著愛女金主愛視察國家宇宙開發局。(Getty Images)

金正恩頻帶愛女亮相 金主愛要吸二手菸、還幫拿火柴盒

2023-04-19 20:46

超人氣

更多 >
常吃這兩種肉 腸道難健康

常吃這兩種肉 腸道難健康
明年社安金調漲恐大幅縮水 猜猜多低？

明年社安金調漲恐大幅縮水 猜猜多低？
要求華人護士講英文被批「歧視」 醫師狀告醫院

要求華人護士講英文被批「歧視」 醫師狀告醫院
為公益捐光2600萬元家產 44歲影后復出 美成這樣

為公益捐光2600萬元家產 44歲影后復出 美成這樣
買十年還敢退生鏽剪草機 好市多竟給退款

買十年還敢退生鏽剪草機 好市多竟給退款