劍指中朝？ 美將派遣核彈道飛彈潛艦訪問南韓

南韓總統尹錫悅在美國當地時間25日上午，在阿靈頓國家公墓無名戰士墓前敬獻花圈。（韓聯社）

南韓 總統尹錫悅到美國進行國是訪問，4月26日赴白宮會晤美國總統拜登 ；拜登政府資深官員說，美韓將發布華盛頓宣言，進一步強化美韓核威懾能力，美軍將派遣一艘核彈道飛彈潛艦訪問南韓，這創下冷戰以來首次紀錄。

拜登政府資深官員25日針對尹錫悅的訪問舉行電話簡報，預告美韓元首在會談後，會從各層面強化美韓同盟，發布華盛頓宣言，建立美韓核子諮商小組，討論核子與戰略計畫，進一步討論針對重大突發事件的想法和規畫，類似美國在冷戰時期與歐洲盟友的行動。

這名資深官員表示，美國將宣布採取更多措施，定期部署戰略武器裝備，包含自1980年代初期以來，首次派遣一艘核彈道飛彈潛艦訪問南韓，這有助美國與南韓軍隊的操演、訓練與模擬行動，將能強化美韓同盟在嚇阻並對抗北韓 威脅的做法，也會將南韓傳統軍事資產整合入戰略計畫中。

資深官員說，作為美韓同盟致力於區域非核擴散的一環，南韓將重申對反擴散條約的持久承諾。

另一名資深官員指出，美國不會將核武重新部署回朝鮮半島，在首艘核彈道飛彈潛艦訪問後，未來美國其他戰略武器裝備不定期訪問南韓。

即便只是不定期到港訪問，美軍將戰略潛艦部署到南韓，勢必挑動中國的敏感神經。

資深官員表示，已事先告知北京，清楚說明為何要採取這些行動；在印太地區推動反擴散的努力，不僅符合美國利益，也符合中國的利益。

資深官員說，美國失望的是，北京始終沒有發揮影響力遏止北韓挑釁；美韓的最新行動目的，在阻止嚴重破壞區域穩定，甚至背離中方利益的一連串核領域連鎖反應。

資深官員表示，是北韓的核挑釁，動搖了朝鮮半島的穩定，最新的行動正是審慎且仔細考量過後的戰略回應。