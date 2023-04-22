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拜登將會尹錫悅 擬承諾實質措施嚇阻北韓核攻擊

中央社／華盛頓21日電
拜登總統（右）與南韓總統尹錫悅。（歐新社資料照片）
拜登總統（右）與南韓總統尹錫悅。（歐新社資料照片）

美國一名高層官員今天表示，拜登總統下周與南韓總統尹錫悅舉行峰會時，將矢言採取「實質」措施，強調美國在嚇阻北韓對南韓發動核攻擊上所做的承諾。

尹錫悅26日將與拜登舉行峰會。這名美國官員告訴路透：「我們正與南韓進行非常密切的合作，採取必要措施來鞏固大眾看法及我方承諾的現實。」

這名官員表示，一些原本可以打造核武的印度太平洋國家，因為受到所謂美國核保護傘的庇護而選擇不這麼做，這是美國最偉大的成就之一。

這名不願透露身分的官員說：「我們一直非常清楚表明，對於南韓，我們在核嚇阻立場上的承諾堅定不移。」

他說：「拜登總統將…談論實質措施，以強調、更新這一點，並清楚表態，讓大家對我們與南韓同在的承諾毫不懷疑，即使是面對北韓挑釁、俄羅斯武力恫嚇，以及中國對增強核能力毫不掩飾的野心。」

尹錫悅將於24日展開為期一周的國事訪問。目前有愈來愈多南韓人認為國家應該發展核武庫，以防範擁有核武的北韓及其不斷擴大的飛彈炸藥軍火庫攻擊。

首爾「亞洲政策研究所」（Asian Institute for Policy Studies）4月6日公布的民調顯示，64.3%的南韓人支持研發核武，33.3%的人反對。

這份民調顯示，52.9%的南韓人相信，北韓若發動核攻擊，美國會動用核武來捍衛南韓。

但當受訪者被問及是否認為美國會冒著自身安全風險來捍衛南韓時，54.2%的人認為美國不會冒這個險。

南韓 北韓 拜登

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