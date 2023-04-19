美國施壓 蘇丹交戰雙方將領同意24小時停火

蘇丹敵對雙方的指揮將領，同意從當地時間18日晚間開始實施24小時停火。（Getty Images）

在美國國務卿布林肯 (Antony Blinken)的施壓下，蘇丹敵對雙方的指揮將領同意從當地時間18日晚間開始實施24小時停火。

在蘇丹首都喀土木(Khartoum)近日出現致命衝突，以及對美國外交車隊開槍後，布林肯與蘇丹交戰雙方將領通話，要求停火。

蘇丹武裝執政的兩大派系在4天前爆發衝突，至今已造成全國至少185人死亡，引發聯合國 所說的災難性人道危機，包括衛生系統幾近崩潰。

蘇丹執政軍事委員會發言人喀巴什(Shams El Din Kabbashi)透過阿拉伯衛星電視台(Al Arabiya TV)表示，停火將於當地時間18日晚間6時(台灣時間午夜零時)開始，不會超過雙方約定的24小時。

18日稍早，槍聲在喀土木各地響起，伴隨著戰機轟炸和砲火爆炸聲，至於鄰近城市恩圖曼(Omdurman)和巴赫里(Bahri)的居民也通報說，空襲使得建築物震動，防空火力展開攻擊。聯合國指出，蘇丹西部的戰鬥也很激烈。

布林肯分別與蘇丹敵對雙方的指揮官—蘇丹軍事領袖柏罕將軍(Abdel Fattah al-Burhan)與他的副手、準軍事部隊指揮官達加洛(Mohamed Hamdan Dagalo)進行通話，他們兩人的權力鬥爭破壞國際支持的一項計畫，該項計畫的目的是在蘇丹歷經數十年的獨裁統治和軍事控制後，朝文官統治邁進。

布林肯在日本出席七大工業國集團(G7)外長會議後，發表談話說，他已致電「快速支援部隊」(Rapid Support Forces, RSF)指揮官達加洛將軍和領導正規軍的柏罕將軍，呼籲兩人實施24小時停火，「讓蘇丹人民能夠安全地與家人團聚」，以及對他們提供援助。

布林肯說，儘管美國車隊有外交標誌並懸掛美國國旗，但是仍然遭遇攻擊，根據初步報告顯示，攻擊是由與快速支援部隊有關的部隊發動，他指這次攻擊「魯莽」。布林肯接著表示，在攻擊過後，所有美國人員安全無恙。

在通話後，達加洛表示，快速支援部隊已批准停火，以確保平民安全通行和傷員撤離。

在推特的一篇貼文中，達加洛表示他已經與布林肯「討論緊迫的問題」，並計畫進行更多會談。快速支援部隊也發表聲明表示，正在為恢復「我們人民的權利」而進行一場戰鬥，並稱之為新革命。

自雙方交火以來，一直不清楚達加洛的下落。

至於之前在16日達成的一項較短停火協議並未獲得雙方充分遵守。砲火齊射、戰機攻擊與巷戰使得人們幾乎無法在喀土木通行，將居民和外國人困在家中。

紅十字會與紅新月會國際聯合會(International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies, IFRC)表示，在喀土木附近提供人道服務幾乎是不可能的事情，並警告蘇丹的衛生系統有崩潰的危險。