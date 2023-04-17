習近平、澤倫斯基遲未通話 分析：中烏已缺乏期待

俄烏戰爭至今，中國國家主席習近平始終未與烏克蘭總統澤倫斯基接觸。分析指出，烏克蘭對中國的幻想正在破滅，烏克蘭人對中國的觀感更在惡化，且陷入戰爭的烏克蘭對中國已缺乏吸引力。 （合成圖／新華社、美聯社）

俄烏戰爭至今，中國國家主席習近平始終未與烏克蘭 總統澤倫斯基 接觸。分析指出，烏克蘭對中國的幻想正在破滅，烏克蘭人對中國的觀感更在惡化，且陷入戰爭的烏克蘭對中國已缺乏吸引力。

紐約時報今天發表題為「為什麼習近平仍未與澤倫斯基通話」的文章，對習近平與中國在俄羅斯 入侵烏克蘭後的種種作法，包括兩人至今為何未能通話，作出分析報導。

報導說，習近平與澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）上一次通話是在2022年1月，兩人當時互祝建交30週年，稱讚兩國「政治互信深化」和兩國人民的「深厚友誼」。但2022年2月24日俄羅斯入侵烏克蘭至今，習近平一直未與澤倫斯基通話，兩人宣揚的「健康穩定」關係已成為遙遠的記憶。

報導直指，儘管烏克蘭正向中國求助，因為中國有可能遏制俄羅斯的侵略。但烏克蘭敏銳地意識到中國表現出的勉強，並擔心中國實際上可能會為俄羅斯提供武裝。事實上俄羅斯入侵烏克蘭後，中國對俄羅斯的站位更加清晰。

這項報導提到，烏克蘭仍試圖贏得中國支持，且澤倫斯基對中國親俄的立場表現謹慎。但烏克蘭專家波伊塔（Yurii Poita）表示，不論烏克蘭政府還是一般民眾，對中國的不滿都在增加。

烏克蘭一家研究機構在2022年10月的一份民調發現，自2021年以來，烏克蘭人對中國持負面看法的比例激增1倍，達到18%。

報導提到，住在上海8年且娶中國妻子、在當地開設心理治療診所歲的馬圖塞維奇（Anton Matusevych），清楚地知道很多中國人都支持俄羅斯。年僅32歲的他並表示，「我們也明白，這個體制並沒有幫助烏克蘭」，

但馬圖塞維奇在中國的顧慮越來越多。儘管他試圖與那些同情烏克蘭的中國人團結起來，組織文化活動和募捐會，但他說，如果中國武裝俄羅斯，就會選擇離開，「有些底線我們是不能突破的」。

至於中國的態度，報導指出，雖然習近平與澤倫斯基會談，可建立「負責任全球大國」的形象。但另一方面，中國已將俄烏戰爭視為一場圍繞未來世界秩序的「代理戰爭」，美國站在另一邊，中國和俄羅斯站在同一邊。而烏克蘭接受西方援助，因此站在了與中國對立的一邊。

波伊塔對習近平3月訪問莫斯科，並與俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）重申夥伴關係指出，烏克蘭一直對中國「抱有巨大幻想」。但現在，「相信他們的幻想正在逐漸破滅，特別是在這次訪問之後」。

另一個現實是，烏克蘭作為一個被攻擊的國家，對中國的經濟吸引力已不如前。在戰前，經貿是兩國關係最密切的一環。

南京大學國際關係教授朱鋒對此說，「今天的烏克蘭，戰爭還在延續，中國在烏克蘭原來的投資已經被炸掉了，烏克蘭未來到底怎麼樣我們還不知道呢」，「所以，中國和烏克蘭還有關係嗎」？

習近平對是否與澤倫斯基通話的最新表態，是日前和歐盟執委會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）時提到的「願意在條件和時機成熟時」與澤連斯基對話。但中國專家認為，在俄烏都沒有停火打算的情況下，兩人現在進行通話不會產生多少作用。

中國人民大學國際事務研究所所長王義桅直指，「不是說不接觸，但接觸要談什麼」。澤倫斯基希望透過通話中國譴責俄羅斯入侵，希望俄羅斯撤軍，「這些可能不太現實」。