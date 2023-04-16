NHK專訪 法國外交部長：對台灣立場沒有改變

法國總統馬克宏日前有關台灣發言惹議，法國外交部長柯隆納接受日本NHK專訪時表示，「有關台灣情勢，不該片面改變現狀」。（Getty Images）

法國總統馬克宏 （Emmanuel Macron）日前有關台灣發言惹議，法國外交部長柯隆納（Catherine Colonna）接受日本NHK專訪時表示，「有關台灣情勢，不該片面改變現狀」，強調法國至今立場沒有改變，也考慮在G7 外長會議上說明。

日本放送協會（NHK）報導，七大工業國集團（G7）外交部長會議今天在日本長野縣輕井澤町開幕，柯隆納會前在法國巴黎接受NHK專訪。

柯隆納4月初陪同馬克宏訪問中國，她說，在與中國國家主席習近平會談時，「馬克宏對習近平說，中國如果再對俄羅斯 提供協助的話，跟我們的關係就會改變，國際社會對中國的看法也會改變」，直接牽制中國在有關侵略烏克蘭方面進一步接近俄羅斯的舉動。

柯隆納強調馬克宏此次訪中意義時說，中國應扮演更直接呼籲俄羅斯遵守國際法等的角色。

至於馬克宏提到歐洲應該跟有關台灣的美中對立保持距離引發爭議，柯隆納再度強調法國至今立場沒有改變說，「有關台灣情勢，法國認為不該片面改變現狀」，也會考量在G7外長會議中向各國說明。

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影片來源：世界新聞網 一洲焦點