馬克宏訪荷倡歐洲主權 民眾斥「暴力與偽善總統」

法國總統馬克宏11日在海牙發表有關歐洲主權的演說，不過他剛開始演說就遭到抗議民眾喊話打斷。（美聯社）

法國總統馬克宏 （Emmanuel Macron）11日抵達荷蘭進行國事訪問，並在海牙發表有關歐洲主權的演說，他剛開始演說就遭到抗議民眾喊話打斷，抗議者隨即被帶出場，馬克宏才繼續演說。

中央社引述法新社報導，馬克宏下午在海牙這場以安全與經濟事務上的「歐洲主權」為主題的演說才開始，聽眾裡就有人高喊：「法國的民主何在？我們何時失去了民主？」他們顯然是指控他以不民主方式推動引起爭議的年金改革 計畫。

這場演說開始前就有約20多個抗議民眾在會場外高喊口號。馬克宏開始演說時，場內兩名女性抗議者高舉寫有「暴力與偽善總統」字樣的標語，在會場另一邊也有一名男抗議者高舉抗議標語。

馬克宏回應他們說：「如果你們給我點時間，我可以答覆這個問題。」但安全人員一分鐘後就把這些抗議民眾帶出場。

馬克宏後來接著說：「社會辯論非常重要。各位如果對我們在法國所討論的事有問題，我都可以答覆」。他表示，民眾若因不同意一些法律而「為所欲為」，恐將「使民主面臨危險」。

45歲的馬克宏在法國推行年金改革，將退休年齡由62歲提高到64歲，面臨第二個任期開始以來最大挑戰，已遭遇連串抗議和示威活動，13日又有新的罷工行動將登場。

波蘭總理11日說，與美國結盟是歐洲安全的「絕對基礎」。（歐新社）

在國際上，馬克宏上周訪問中國後，接受媒體訪問時發表「歐洲不該因台灣和中國起衝突，不為美國附庸」的言論，引起各界抨擊，風波在全球延燒。波蘭總理莫拉維茨奇（Mateusz Morawiecki）11日則表示，與美國結盟是歐洲安全的「絕對基礎」，這基於經濟合作和國防領域兩個支柱。

莫拉維茨奇在登機展開訪美行程前說，波蘭2025年擔任歐盟輪值主席國，將把和華府 的夥伴關係當作「主要優先事項」。他的美國行將包括與美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）會談。

莫拉維茨奇還說：「一些西方領導人夢想與所有人，俄羅斯和遠東的一些大國合作。」他並未指名道姓說出這些領導人，但他發表這些評論的時間點，就在馬克宏的爭議性發言之後，讓人引發聯想。

馬克宏接受歐洲政治新聞網站Politico和「迴聲報」（Les Echos）訪問時說，歐洲有可能陷入「不屬於我們的危機」，在國防事務上應該「減少對美國人的依賴」。