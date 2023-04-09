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彰顯主權 印度將在印巴爭議地辦G20 巴基斯坦遊說中國杯葛

中央社／新德里9日專電
印度將在與巴基斯坦具有領土爭議的查摩與克什米爾舉辦20國集團（G20）小組會議，以彰顯主權。巴基斯坦正在遊說沙烏地阿拉伯、土耳其與中國阻止會議在斯利那加舉行。（Getty Images）
印度將在與巴基斯坦具有領土爭議的查摩與克什米爾舉辦20國集團（G20）小組會議，以彰顯主權。巴基斯坦正在遊說沙烏地阿拉伯、土耳其與中國阻止會議在斯利那加舉行。（Getty Images）

印度將在與巴基斯坦具有領土爭議的查摩與克什米爾（Jammu and Kashmir）舉辦20國集團（G20）小組會議，以彰顯主權。印媒稱，巴基斯坦正在遊說部分國家阻止這場會議。

印度目前是G20輪值主席，將在印度辦理200多場大小會議，根據官方公布的時間表，觀光工作小組會議訂於今年5月22日至24日在查摩與克什米爾的夏季首府斯利那加（Srinagar）舉行。

查摩與克什米爾是印度8個聯邦屬地之一，西臨巴基斯坦、東接中國，巴基斯坦索討克什米爾地區的主權。

「印度時報」（Times of India）今天報導，巴基斯坦雖不是G20成員，但中國是G20成員。巴基斯坦正在遊說沙烏地阿拉伯、土耳其與中國阻止會議在斯利那加舉行。

但報導引述消息人士說，印度不會變更會議地點，查摩與克什米爾是印度領土不可分割的一部分。

印度3月在阿魯納查省（Arunachal Pradesh）首府伊塔納賈（Itanagar）舉辦了一場G20會議，但未邀請媒體採訪；中國稱阿魯納查省為「藏南」地區，也聲索它的主權，因此未派代表前往與會。

中國民政部本月初為這片地區的11個地點重新命名，觀察人士認為，這正是為了反制印度在阿魯納查省舉辦G20會議。

「印度時報」引述消息人士說，雖然巴基斯坦與中國可能杯葛5月在斯利那加舉辦的會議，但相信會議不會受到影響，以在伊塔納賈舉行的科研會議為例，即使遭到中國杯葛，仍有來自其他國家的50名代表參加。

印度 觀光 沙烏地阿拉伯

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