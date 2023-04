過於天真的訪中之旅？馬克宏「指望習近平讓普亭清醒」

這一次馬克宏又寄望中國能夠發揮作用調停戰爭,是不是再一次落入與虎謀皮的陷阱? (Getty Images)

「指望習近平 讓普亭『清醒』...會不會太過天真?」法國總統馬克宏 的訪中之旅,在4月6日與中國國家主席習近平會面。據稱雙方的會談氣氛「坦率而友好」,而馬克宏也當面期許習近平可以藉助中國的影響力,讓俄羅斯 可以恢復理性、從戰爭泥淖中重回到談判桌。習近平重申了先前的「和平」立場,未有具體承諾,但就在會談之後莫斯科卻立刻發出聲明,表示「目前沒有和平解決途徑,只能選擇戰爭」。馬克宏寄予厚望的穿梭外交失敗了嗎?對比一年多以前, 馬克宏也積極與普亭溝通談話以解除戰爭危機,但最終仍被堅決不放棄動武的普亭擺了一道。這一次偕同歐盟執委會主席的訪中之旅,又是否能發揮遏止戰爭的影響力?

法國總統馬克宏(Emmanuel Macron)4月5日至7日間在中國進行國是訪問,馬克宏除了率領商業代表團和各界重要代表之外,也將此行重點之一放在冀望中國協助調停烏俄戰爭。5日馬克宏抵達北京、6日中國在北京人民大會堂為馬克宏舉行歡迎儀式、中國國家主席習近平也與馬克宏展開約一個半小時的會談、其後也與同樣於5日抵達中國的歐盟執委會主席馮德萊恩(Ursula von der Leyen)進行三邊會談。

更凸顯馬克宏與習近平不同立場與風格的,則是雙邊對談後的記者會表現。(美聯社)

中國在4月6日馬克宏與習近平會談結束後發布新聞稿,但內容並無著墨馬克宏強調的烏俄戰爭議題,僅泛泛提及中法雙邊關係穩定、互利互惠、重啟人文交流等等,以及提到同日稍晚馮德萊恩將參與的三邊會談,習近平也只在會後的記者會上簡短表示:「中方願與法方共同呼籲國際社會保持理性和冷靜」、呼籲「盡速恢復和談」。

馬克宏則在會談中向習近平呼籲:「我知道可以指望您讓俄羅斯清醒過來,讓每個人回到談判桌前。」法媒《世界報》引述隨行外交官報導,馬克宏向習近平提出的議程還包括在烏克蘭「盡快恢復對話以建立永久和平」、以及要求中國不要向俄羅斯提供武器。

習近平則表達「不能使用核武」的立場,還有譴責傷害平民、使用生化武器(這些表態並不脫3月21日的《中俄聯合聲明》範疇),較為明顯的進展是習近平談到了交戰各方須「保護包括婦女和兒童在內的受害者」、以及有意願致電烏克蘭總統澤倫斯基(Volodymyr Zelenskiy)——但需待時機成熟。

自烏俄戰爭2022年2月開戰以來,中國始終未加入譴責及制裁俄羅斯的行列,也未曾與澤倫斯基談話;在戰事屆滿一年以來,國際壓力不斷督促中國參與協調烏俄、尋求和平方案,然而中國雖前後發表《關於政治解決烏克蘭危機的中國立場》及《中俄聯合聲明》,當中的內容立場對於現實狀況含糊其辭、立場親近俄國,更重申鞏固與俄國的「無限制夥伴關係」——面對如此表態的中國,馬克宏寄望透過中國影響力調停烏俄戰爭,是否能見成效?

習近平和馬克宏在中國北京人民大會堂舉行的官方歡迎儀式上檢閱中國軍隊。 (Getty Images)

儘管法國總統府艾麗榭宮對外表示這場中法雙邊對談「坦率而具建設性」,但法國智庫「戰略研究基金會」(Fondation pour la recherche stratégique)研究員邦達茲(Antoine Bondaz)分析,馬克宏有意在調停戰事的穿梭外交中,打造自己成為「歐洲團結」的領導人,但中國顯然並無在烏俄議題上讓步、配合馬克宏期望的打算。

《Politico》也分析,馬克宏在尋求中國調停烏俄戰爭的議程上似乎成果有限;一名法國資深外交官即向《Politico》表示,馬克宏要求中國不要提供戰爭物資給俄羅斯時,習近平的回答則未給予任何承諾,僅表達烏俄戰爭「不是中國的戰爭」(Xi said this war is not his)。

更凸顯馬克宏與習近平不同立場與風格的,則是雙邊對談後的記者會表現——馬克宏發表談話的時間大約是東道主習近平的兩倍時長,在馬克宏滔滔不絕時,《Politico》觀察到習近平顯得不耐與惱火,甚至嘆氣,而在馬克宏直接向習近平說話時,習近平也顯得很不自在——記者會上的這段談話表現,顯然是馬克宏的脫稿即興發揮。

2022年2月7日,馬克宏前往莫斯科與俄國總統普亭密談5小時18分鐘,馬克宏信心滿滿地強調自己有把握與俄國繼續對話、並聲稱普亭向自己親口承諾「無意煽火開戰」,最終普亭仍擺了馬克宏一道,發動對烏克蘭的侵略。 (Getty Images)

馬克宏向習近平表示:「談論和平與穩定,意味著談論俄羅斯對烏克蘭發動的戰爭...這是一場涉及我們所有人的戰爭,因為一名安理會成員決定違反聯合國憲章,我們不能接受這一點。」然而他並未獲得習近平更進一步的積極回應或是承諾。

但就在4月6日馬克宏與習近平結束會談之後,莫斯科也立刻發出聲明表示:

「目前沒有和平解決途徑,只能選擇戰爭。」

在俄羅斯的強硬和中國幾無讓步下,馬克宏的穿梭外交是否再次落空?

外界的批評其來有自,就在一年多之前的2022年2月初,彼時俄羅斯尚未侵略烏克蘭,但局勢已經戰雲密布、一觸即發,當年2月7日馬克宏特意飛往莫斯科與普亭會面,雙方一對一密談了將近長達5小時又18分鐘,據當時馬克宏的說法,普亭甚至當面親口承諾「無意開戰」,本以為穿梭外交有成的馬克宏,沒多久立刻又被莫斯科的聲明翻盤,表示「莫斯科與馬克宏不曾有任何承諾」,更否認任何自烏克蘭邊境撤軍的風聲,並在馬克宏與普亭對談後的隔日(2022年2月8日)宣布6艘戰艦正穿越黑海、朝克里米亞半島前進。

接著,在不到20天之後,俄羅斯入侵烏克蘭,烏俄戰爭爆發。儘管馬克宏出於調停善意、行動積極,最終仍被普亭擺了一道。時隔一年多,戰爭仍未消停,而這一次馬克宏又寄望中國能夠發揮作用,是不是再一次落入與虎謀皮的陷阱?

除了烏俄戰爭之外,馬克宏此行也有重大經濟意義,與他一同抵達中國的還有約50名法國商界領袖組成的訪問團,馬克宏6日結束與習近平的會談之後,中法雙方進行簽字儀式,簽署的協議內容包括自2025年起空中巴士(Airbus)將在天津開設第二條生產線,將其在中國的產能提高一倍,還有出售160架空巴客機予中國;凡爾賽宮也與北京故宮達成協議,將於2024年在中國舉辦一場主題為18世紀中法兩國交流的展覽。

馬克宏在6日另外會見了中國國務院總理李強和人大常委會委員長趙樂際等人,同樣討論烏俄戰爭;7日是馬克宏訪中行程的最後一日,馬克宏與習近平一同前往廣州,預計舉行更多會談和私人晚宴。