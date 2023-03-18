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前國務卿季辛吉：促成沙伊復交 中國邁出重要一步

記者陳言喬／綜合報導
中國國務委員王毅（左）去年9月在紐約會見美國前國務卿季辛吉。（新華社）
中國國務委員王毅（左）去年9月在紐約會見美國前國務卿季辛吉。（新華社）

美國前國務卿季辛吉就中國促成沙烏地阿拉伯與伊朗的復交評論表示，這是中東戰略格局的重大變化，且「中國邁出了重要一步」，堪比1970年代美國總統尼克森秘訪中國。

華盛頓郵報16日以「中國如何預示中東多極化的開始」為題發表評論文章，季辛吉受訪表示，這一外交成果與1970年代自己和美國總統尼克森相繼訪華一事作了對比，稱這兩段外交進程非常相似。

季辛吉表示，從長遠來看，中國以和平締造者的角色而出現，改變了國際外交的職權範圍。他說，中國近年來宣布，它需要成為創建國際秩序的參與者。現在它已經朝這個方向邁出了重要一步。

環球時報引述文章作者伊格內修斯稱，「美國不再是這個地區（中東）不可或缺的力量，（不再是）那個唯一強大或靈活到能夠促成和平協定的國家。中國也擁有了這種號召力」。

文章最後指出，一個多極化的中東正在出現，以往長期對峙的中東地區正在變成一場「平衡遊戲」。正如季辛吉所言，這將是一場有著新規則的新遊戲。

環時報導，在中國的斡旋下，沙國和伊朗這對中東地區的宿敵握手言和。本月10日，中沙伊三方簽署並發表聯合聲明，宣布沙伊雙方同意恢復外交關係。聯合聲明一發出，國際社會反響熱烈，紛紛對中東地區兩個大國實現和解表示歡迎，為中國積極勸和促談的角色點讚。

伊朗 國務卿 華盛頓郵報

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