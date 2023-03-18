前國務卿季辛吉：促成沙伊復交 中國邁出重要一步

中國國務委員王毅（左）去年9月在紐約會見美國前國務卿季辛吉。（新華社）

美國前國務卿 季辛吉就中國促成沙烏地阿拉伯與伊朗 的復交評論表示，這是中東戰略格局的重大變化，且「中國邁出了重要一步」，堪比1970年代美國總統尼克森秘訪中國。

華盛頓郵報 16日以「中國如何預示中東多極化的開始」為題發表評論文章，季辛吉受訪表示，這一外交成果與1970年代自己和美國總統尼克森相繼訪華一事作了對比，稱這兩段外交進程非常相似。

季辛吉表示，從長遠來看，中國以和平締造者的角色而出現，改變了國際外交的職權範圍。他說，中國近年來宣布，它需要成為創建國際秩序的參與者。現在它已經朝這個方向邁出了重要一步。

環球時報引述文章作者伊格內修斯稱，「美國不再是這個地區（中東）不可或缺的力量，（不再是）那個唯一強大或靈活到能夠促成和平協定的國家。中國也擁有了這種號召力」。

文章最後指出，一個多極化的中東正在出現，以往長期對峙的中東地區正在變成一場「平衡遊戲」。正如季辛吉所言，這將是一場有著新規則的新遊戲。

環時報導，在中國的斡旋下，沙國和伊朗這對中東地區的宿敵握手言和。本月10日，中沙伊三方簽署並發表聯合聲明，宣布沙伊雙方同意恢復外交關係。聯合聲明一發出，國際社會反響熱烈，紛紛對中東地區兩個大國實現和解表示歡迎，為中國積極勸和促談的角色點讚。