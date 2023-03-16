歐盟對中國稀土依賴 將降至65%

稀土金屬，或稱稀土元素、稀土，是很多科技產品的材料，也是元素周期表中鈧、釔和鑭系元素等化學元素的共同的俗稱。（路透）

歐盟 執委會16日公布關鍵原料法案要點，目標之一是將每年來自單一國家的關鍵原料占比降至65%以下。目前中國供應歐盟的多種稀土 金屬占比超過90%。

央廣報導，關鍵原料法案（Critical Raw Materials Act）是歐洲聯盟在全球地緣經濟戰略的重要一步，目的在強化對科技、綠能 產業至關重要的原料供應自主性，減少對特定國家的依賴。

去年9月歐盟執行委員會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）提出立法構想，執委會16日舉行記者會公布法案要點。

負責貿易政策的執委會副主席杜姆布羅夫斯基斯（Valdis Dombrovskis）首先提出4個產業自主目標，未來歐盟每年消費的關鍵原料至少10%來自境內開採、40%來自境內煉製、15%來自回收再利用，以及戰略性原料來自單一的第三國供應量不超過65%。

目前中國供應歐盟98%用量的稀土（rare earth）、97%的鋰、93%的鎂，這些都是半導體、電動車電池、太陽能和風力發電等綠能產業的關鍵原料，包括范德賴恩等歐盟官員這兩年來經常提及必須降低對中國的原料依賴，以免在綠能產業時代重蹈在石化能源時代對俄國原料過度依賴的覆轍。

在關鍵原料法案下，被歐盟執委會選定的戰略性產業計畫將可獲得融資協助和簡化審查時程，包括24個月內審核開採許可、12個月內取得煉製或循環利用許可。

目前歐盟只有1%的稀土被循環利用，執委會宣布將提供2億歐元（約新台幣65億元）經費在歐盟境內設置10個循環中心，含永久磁性的產品也必須符合循環利用規定，以達成前述15%回收占比目標。

在技術與人才培育上，該法案將設立原料學院（Raw Materials Academy），執委會也已在歐盟統整研發的旗艦管道「展望歐洲」（Horizon Europe）計畫中撥出5億歐元（約5.3億美元）投入關鍵原料相關的研究和創新。

針對分散進口來源，該法案將透過雙邊經貿關係，以及對外投資合作基礎建設的「全球門戶」（Global Gateway）計畫，尋求更多中國以外的原料供應國，例如澳洲、智利、加拿大等。

關鍵原料法案將在歐洲議會（European Parliament）及歐盟部長理事會（The Council of the European Union）兩大歐盟立法機構都同意後才能實施。