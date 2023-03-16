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法上將料法航艦最快2025年赴印太 防「台灣有事」

編譯茅毅／即時報導
法國航空母艦戴高樂號。（Getty Images）
法國航空母艦戴高樂號。（Getty Images）

正訪問日本的法國海軍上將德拉莫特（Stanislas Gourlez de La Motte）15日接受日媒訪問時表明，為防範「台灣有事」，並提防軍力顯著增強的中國，法軍船艦今後仍將持續在台灣周邊海域實施「自由航行行動」。他還預計最快可能在2025年，法國將派航空母艦前往印太地區。

德拉莫特說，他理解國家隨著經濟成長，軍力勢必增強，但重要的是遵守國際法和維持地區（的權力）平衡。他擔憂兩岸的「軍備競賽」，恐威脅台灣的存在，正密切關注陸方動向。有鑑於此，他呼籲相關國家合作。

法軍船艦目前每年實施2至3次航行台灣周邊海域的「自由航行行動」，德拉莫特聲稱，法軍擔心，若放棄「自由航行」，世界各地將發生和台海兩岸般一方脅迫另一方的問題。鑑於俄羅斯入侵烏克蘭的餘波在全球盪漾，各種型態的威脅愈來愈大。

針對法國總統馬克宏與英國首相蘇納克10日就兩國派航艦開赴印太地區進行合作，德拉莫特認為，屆時當然也會邀日本進行聯合演訓，正研究日法甚至美日法（海上）聯演，進一步深化合作關係。

德拉莫特指出，法軍現役巡邏艦和支援艦等中、小型船艦三分之二以上以及主要船艦的兩成左右，均正部署在印太地區。法國在該地區常駐約7000名兵力，約160萬名法國國民住在該地區的法國海外省與海外領土。

日本 馬克宏 烏克蘭

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