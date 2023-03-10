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AUKUS新進展 澳洲擬購5美核潛艇 料再添中壓力

記者張文馨／華盛頓9日電
澳洲將採購最多5艘美國維吉尼亞級核潛艦，且未來核潛艦可望採用英國「機敏級」設計（圖）。（取材自英國國防部網站）
澳洲將採購最多5艘美國維吉尼亞級核潛艦，且未來核潛艦可望採用英國「機敏級」設計（圖）。（取材自英國國防部網站）

多家美國媒體報導，澳英美三方安全夥伴（AUKUS）有進展，澳洲將在2030年至2039年間採購最多5艘美國維吉尼亞級核動力潛艦，勢必對北京構成又一波壓力。

美國、英國與澳大利亞三國在前年9月發布新安全倡議AUKUS，承諾協助澳洲自製核動力潛艦，以致澳洲背棄原先與法國簽訂的柴電動力潛艦的訂單。

路透8日引述官員說法報導，AUKUS將分多階段進行，美國會在2027年前後，布署一些潛艦在澳洲西部；2030年起澳洲會採購3艘潛艦，並考慮要不要多買2艘；此外，在2039年底前，會打造一艘兼具英國設計和美國技術的新型潛艦。

匿名官員表示，美國總統拜登、澳洲總理艾班尼斯和英國首相蘇納克將在13日的活動中宣布AUKUS下階段合作計畫。

華爾街日報報導，直接對澳洲出售潛艦，有助於澳洲取得潛艦的速度；不過這仍需要美國強化本土國防工業，才能趕上訂單交貨時程。

紐約時報報導，澳洲的柴油潛艦正面臨退役，核動力潛艦比起傳統潛艦能在水下航行更久，採購美國潛艦有助於澳洲填補未來10年的水下能力落差。

紐時報導，美國將建造第一艘潛艦，英國負責主導下一代潛艦生產。多個消息管道表示，英國已成功爭取到為澳洲設計核潛艦，以英軍「機敏級」潛艦為基礎。

澳洲 英國 AUKUS

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