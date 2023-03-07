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金與正警告美國別擊落北韓飛彈 否則視為宣戰

中央社／首爾7日電
金與正稱任何著手擊落其測試飛彈的舉動都將被視為宣戰。（路透）
金與正稱任何著手擊落其測試飛彈的舉動都將被視為宣戰。（路透）

北韓中央通信社（KCNA）今天報導，北韓稱任何著手擊落其測試飛彈的舉動都將被視為宣戰，並稱美國與南韓舉行聯合軍演導致緊張局勢升高。

路透報導，北韓領導人金正恩握有重權的胞妹金與正在聲明中警告，如果美國對北韓測試的戰略武器採取軍事行動，平壤當局將視為「宣戰」。

她也暗示北韓可能會朝太平洋發射更多飛彈。美國與其盟國從未擊落北韓的彈道飛彈，但自從北韓表示將發射更多飛彈飛越日本上空後，這個問題再度受到檢視。聯合國安全理事會禁止北韓發射彈道飛彈。

金與正說：「太平洋不屬於美國或日本的領地。」

分析家已表示，如果北韓兌現將太平洋變成「靶場」的威脅，這個陷入孤立的擁核國家除了能展現軍事決心外，還將能取得技術進展。

北韓外務省外國新聞科首長發出另一份聲明，指控美國昨天派出一架B-52轟炸機參加聯合空中軍演並策畫美韓野戰演習，是在「加劇」緊張情勢。

美國昨天出動B-52轟炸機與南韓戰鬥機一同參加聯合演習，南韓國防部表示，這是在針對北韓的核子與飛彈威脅展示武力。

美國與南韓下周將展開為期十多天的自由護盾（Freedom Shield）大規模軍事演習。

1950年到1953年韓戰過後，有約2萬8500名美軍駐紮在南韓。由於韓戰是以簽訂停戰協定而非和平條約收場，兩韓嚴格上來說仍處於戰爭狀態。

北韓 南韓 金與正

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