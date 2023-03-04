印尼國營油庫爆炸至少17死 民宅陷火海

印尼國營石油公司位於雅加達北部的一處油庫在昨晚間發生爆炸，該起爆炸也波及鄰近民宅，讓人口稠密的住宅區民眾陷入恐慌，據指目前已造成至少17人死亡、約50人受傷。（路透）

印尼 國營石油 公司位於雅加達北區的油庫當地時間3日晚發生爆炸，火勢猛烈直衝天際並延燒至附近民宅，現場濃煙密布，當局緊急疏散上百名居民，目前已造成至少17人死亡、50人受傷。

印尼媒體報導稱，印尼國營石油公司（Pertamina）位於雅加達北區的一座Plumpang油庫，3日晚間8時許爆炸起火，就連1公里外的居民都能聽到爆炸聲響。當地人口稠密，火勢延燒附近民宅，許多居民倉皇收拾細軟、重要文件逃命。據救災機構指出，居民已經被疏散到附近的清真寺。

救災人員從現場陸續抬出裝有罹難者的屍袋。（路透）

油庫發生爆炸後，當局立即出動大批警消人員到場，直到4日凌晨才宣布撲滅油庫火勢，但當時附近數間民宅尚在燃燒。消防當局指火勢造成17人死亡，包括2名兒童，另有50人受傷，包含部分被嚴重燒傷。雅加達當局已表示會負責傷者醫藥費。

印尼國營石油公司3日發布聲明指出，起火原因仍在調查中。報導指出，據指該處油庫容量超過30萬公升，可供應印尼25%的燃料需求。

報導提到，Plumpang油庫在2014年也曾發生火災，當時的大火波及附近至少40間房屋，但沒有人員傷亡的報導。2018年國營石油公司也曾因管線破損，在港口城市巴厘巴板引發一場火災，造成5人死亡、數百人患病。2021年在爪哇島的最大煉油廠也曾發生火災，當時造成至少20人受傷，鄰近民眾也被疏散。