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火車對撞事故引眾怒 希臘數千人示威批政府無能

中央社／雅典3日電
希臘數以千計民眾3日在全國各地示威，替希臘最嚴重鐵路事故的57名死者討公道，部分示威者譴責這場悲劇猶如「犯罪」。（ 美聯社）
希臘數以千計民眾3日在全國各地示威，替希臘最嚴重鐵路事故的57名死者討公道，部分示威者譴責這場悲劇猶如「犯罪」。（ 美聯社）

希臘數以千計民眾3日在全國各地示威，替希臘最嚴重鐵路事故的57名死者討公道，部分示威者譴責這場悲劇猶如「犯罪」。

希臘2月28日晚間發生兩列火車對撞的重大鐵路事故，至少造成57人死亡。

法新社報導，事故列車上載著許多結束周末假期歸來的學生，罹難者裡至少9人是第撒隆尼基（Thessaloniki）的亞里斯多特大學（Aristotle University）學生，另有26人受傷。

希臘總理米佐塔基斯（Kyriakos Mitsotakis）將事故歸咎於「人為疏失悲劇」。米佐塔基斯正力拚在今春的大選中連任。

不過，抗議行動今天在首都雅典及希臘幾大主要城市遍地開花，示威群眾將這起事故歸咎於政府管理不善。

第撒隆尼基一名23歲學生蘇菲亞說：「發生的不是意外，而是犯罪…我們不能眼睜睜看著這一切發生，還無動於衷。」

這起事故引發各界一片撻伐，認為政府在鐵路路網管理方面已然失能。

數以千計示威者聚集在希臘鐵路公司（Hellenic Train）位於雅典的總部外，就過去幾年已一再呼籲、但鐵路公司仍數十年來未改善鐵路路網安全。希臘鐵路公司2017年接管鐵路路網營運。

抗議群眾一面用紅色顏料在建築物玻璃帷寫上抗議字眼，一面高喊「殺人犯！」

政府管理不善助長這場悲劇，令示威群眾對政府更感憤怒，警方在零星場合與一些示威者發生衝突。據推估，約有3000人參加示威活動。

法新社記者看到，在議會旁憲法廣場（Syntagma Square）舉行的示威活動上，警方向投擲石塊和汽油彈的抗議者發射催淚彈和閃光彈。

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