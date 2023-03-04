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TikTok：在歐洲找到合作夥伴 提供安全保證

編譯中心／綜合3日電
TikTok聲稱在歐洲已找到合作夥伴，以確保用戶的數據不會被轉移到中國。（Getty Images）
TikTok聲稱在歐洲已找到合作夥伴，以確保用戶的數據不會被轉移到中國。（Getty Images）

TikTok(抖音)歐洲公共政策副總裁貝特蘭(Theo Bertram)3日表示，TikTok已經在歐洲找到合作夥伴，以確保用戶的數據不會被轉移到中國。

央廣報導，歐洲聯盟在2月26日宣布，所有連結到公務網路的公、私手機及電腦等設備，都不得安裝中國短影音應用程式抖音的海外版本TikTok，以保護資訊安全。已安裝者必須在3月15日前卸載。

歐盟的主要擔憂是數據保護，因為西方越來越擔心這個短影音應用程式，可以為北京提供多少來自世界各地的敏感用戶數據。

貝特蘭表示，TikTok希望在歐盟祭出禁令後，提供安全保證。「西方政府真正擔心的是中國，因此也擔心一家創始人是中國人的公司」。貝特蘭告訴法新社，「我認為，我們有更高的義務，來證明我們如何保護用戶數據的安全」。

過去兩周，歐盟3個主要機構已下令，清除TikTok，包括用於工作的手機和筆記型電腦。丹麥國會本周告訴國會議員和所有工作人員，由於「間諜風險」，應從行動裝置上刪除該應用程式。美國已經禁止使用聯邦設備使用TikTok。

TikTok的母公司字節跳動(ByteDance)也正遭到愛爾蘭隱私監管機構的調查，以了解該公司在處理兒童個人數據，以及向中國傳輸數據方面，是否違反了歐盟的數據保護法GDPR。

TikTok正在複製在美國與加州公司甲骨文(Oracle)建立的模式。該公司存儲美國用戶的數據。

貝特蘭表示，「甲骨文可以見到我們所有的原始程式碼。如果沒有通過他們，我們就無法進行更新」。

貝特蘭指出，與甲骨文合作的專案讓TikTok耗資15億美元。如果得到美國當局的批准，「甲骨文還將發佈更新，(因此)你獲得的下一個TikTok應用程式，將由甲骨文發送到應用商店，而不是由TikTok發送」。

他說，該應用程式也將與在歐洲下載的應用程式相同，「為了能真正說服公眾輿論，我們需要在歐洲做同樣的事情」。

貝特蘭表示，「我們正建設3個新的數據中心，也將與合作夥伴合作」。但他並沒有透露合作夥伴的名字或提供更多細節。TikTok在歐洲擁有1.5億使用者，其中英國有2,500萬。在全球則擁有超過10億使用者。

TikTok 甲骨文 歐盟

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