斷網侵害人權 印度連5年世界第一

非營利的數位人權倡議組織Access Now28日表示，2022年世界上關閉網路次數最多的國家是印度 ，印度已連續5年位居榜首。

路透報導，總部位於紐約的Access Now28日發布的一份報告中指出，在Access Now記錄的全球187次網路關閉中，有84次出現在印度，其中49次發生在印度控制的克什米爾（Kashmir）。

Access Now在報告中說：「由於政治不穩定與暴力事件，當局在克什米爾至少斷網49次，其中包括2022年1月與2月連續16次下令實施為期3天的宵禁式關閉。」

克什米爾長期以來一直是印度與對頭巴基斯坦間的衝突導火線，巴基斯坦宣稱擁有全區，但僅統治部分地區。

2019年8月，由印度總理莫迪（Narendra Modi）領導的印度人民黨（BJP），廢止了穆斯林占多數的查摩與克什米爾省（Jammu and Kashmir）自治權，將其分成兩塊由聯邦管轄的區域。

印度政府後來就常以安全為由，限制查摩與克什米爾地區的通訊，維權團體對此予以譴責，認為這是鎮壓異議的措施。

另一方面，30多年來，武裝分子持續反抗印度在克什米爾的統治。印度指責巴基斯坦煽動叛亂，巴基斯坦則是予以否認。

Access Now表示，儘管印度再次於斷網次數上排名全球第一，但2022年是印度自2017年以來首度關網次數少於100次。

烏克蘭 位居這項調查第2名，主因俄羅斯軍方去年2月24日入侵烏克蘭後，至少切斷網路22次，同時進行網路攻擊並故意破壞電信基礎設施。

緊隨烏克蘭的是伊朗 ，伊朗當局2022年關閉網路18次，以因應反政府的示威活動。

去年9月16日，22歲的庫德族伊朗女子艾米尼（Mahsa Amini）於警方拘留期間死亡，伊朗爆發了全國性反政府抗議。艾米尼是在德黑蘭遭道德警察逮捕，原因是違反頭巾規定，頭巾規定要求女性必須完全遮住頭髮與身體。