美退出核協議後 「伊朗只需12天可產出核彈材料」

美國國防部高級官員2月28日表示，伊朗可以在「大約12天內」製造出足夠製造一枚核彈的裂變材料。（路透）

美國國防部 高級官員2月28日表示，伊朗 可以在「大約12天內」製造出足夠製造一枚核彈 的裂變材料，技術大幅躍進，但是推測「應該還沒掌握製造核彈技術」。

路透報導，國防部最高政策官員科卡爾（Colin Kahl）在眾議院聽證會上表示「自我們退出『聯合全面行動計畫』（JCPOA，即伊朗核協議） 以來，伊朗在核方面取得顯著進展」。科卡爾透露，「2018年，當上屆政府決定退出JCPOA時，伊朗需要大約12個月的時間才能生產出一枚核彈所需的裂變材料，現在則僅需約12天」。

科卡爾說，拜登政府有意重啟JCPOA的核子協議，以限制伊朗核計畫發展，然而談判陷入僵局。美國、英國、德國、法國、俄羅斯、中國、歐盟2015年與伊朗簽署JCPOA，各國藉由鬆綁對伊朗制裁，要求伊朗限縮核發展。

然而在2018年川普擔任總統期間，美國單方面宣布退出核協議，伊朗則在2020年表示將暫停履行協議中的部分承諾。

不過，儘管美國官員表示伊朗已經越來越接近於生產裂變材料，但仍認為伊朗尚未掌握實際製造核彈的技術。

同一天，國際原子能總署（IAEA）也證實，在伊朗檢測出83.7%純度的U-235濃縮鈾微粒，距離製造核武器所需的90％僅略差一些。

據國際原子能總署估計，目前伊朗的濃縮鈾庫存總量為3760.8公斤，是協議規定上限（202.8公斤）的18倍以上。