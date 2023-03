《獵人》的「旅團」現身俄羅斯？神秘青年運動「Ryodan」引發暴力浪潮

俄羅斯 官媒「RT」2月28日綜合報導,青少年團體之間的暴力浪潮在過去一周襲擊了俄羅斯,並在購物中心爆發鬥毆。據悉,這些鬥毆事件跟名為「PMC Ryodan」的神祕青年運動有關,該運動成員則據信受到了日本動漫 的啟發。

報導指出,「Ryodan」的名字來自日本知名動漫《獵人》(Hunter x Hunter)的「幻影旅團」(Gen'ei Ryodan),成員藉由穿上帶有蜘蛛標誌的衣服表明身分。「Ryodan」的大多數成員都是未成年人,據報跟足球流氓有「嫌隙」,也反對俄羅斯穆斯林占多數的高加索地區移民跟民眾。

