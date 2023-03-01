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《獵人》的「旅團」現身俄羅斯？神秘青年運動「Ryodan」引發暴力浪潮

編譯周辰陽／即時報導
俄羅斯官媒報導，青少年團體之間的暴力浪潮在過去一周襲擊了莫斯科等大城，並在購物中心爆發鬥毆。據悉，這些事件跟神祕的「PMC Ryodan」青年運動有關，並據信受到日本知名動漫《獵人》的啟發。（照片翻攝：Twitter / LXSummer1）
俄羅斯官媒報導，青少年團體之間的暴力浪潮在過去一周襲擊了莫斯科等大城，並在購物中心爆發鬥毆。據悉，這些事件跟神祕的「PMC Ryodan」青年運動有關，並據信受到日本知名動漫《獵人》的啟發。（照片翻攝：Twitter / LXSummer1）

俄羅斯官媒「RT」2月28日綜合報導，青少年團體之間的暴力浪潮在過去一周襲擊了俄羅斯，並在購物中心爆發鬥毆。據悉，這些鬥毆事件跟名為「PMC Ryodan」的神祕青年運動有關，該運動成員則據信受到了日本動漫的啟發。

報導指出，「Ryodan」的名字來自日本知名動漫《獵人》（Hunter x Hunter）的「幻影旅團」（Gen'ei Ryodan），成員藉由穿上帶有蜘蛛標誌的衣服表明身分。「Ryodan」的大多數成員都是未成年人，據報跟足球流氓有「嫌隙」，也反對俄羅斯穆斯林占多數的高加索地區移民跟民眾。

根據多家俄媒說法，第一樁獲得廣泛報導的打架事件發生在2月19日，地點是首都莫斯科的Aviapark購物商場。多名「Ryodan」成員跟另一組人為了美食廣場的座位發生爭執，隨後因為其中一名成員的穿著方式而打起架，這群青少年後來同意隔天在Aviapark購物商場以及另一家購物商場一決勝負。兩次衝突都被警方驅散，莫斯科調查委員會也已展開調查。

報導稱，莫斯科與聖彼得堡等其他主要城市隨後通報了類似的事件，如莫斯科一處地鐵站發生4名年輕人攻擊穿上帶有蜘蛛標誌衣服的人，還朝對方噴了胡椒噴霧，其中3名襲擊者與受害人據稱都未成年。警方消息人士透露，莫斯科在2月25日跟26日逮捕了超過350人，其中包括了319名未成年人，一些人據稱還帶上了胡椒噴霧、刀子與空氣手槍（airsoft pistols）。

報導指出，社群媒體在同一時間充斥著成群年輕人彼此鬥毆跟威脅「蜘蛛仔」（spiders）的影片。克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）2月28日告訴記者，防止非法活動十分重要，並把「Ryodan」稱作「負面的偽次文化（pseudo-subculture），對我們的年輕人沒有提供任何好處」。

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