希臘兩列火車相撞 多節車廂出軌起火、至少16死85傷

希臘北部坦佩（Tempe）今天稍早傳出兩列火車相撞，造成至少16人死亡、85人受傷。（路透）

希臘北部坦佩（Tempe）當地時間3月1日稍早傳出兩列火車相撞，造成至少16人死亡、85人受傷。

天空新聞報導，一列往返雅典和北部城市塞薩洛尼基（Thessaloniki）的客運列車與一列從塞薩洛尼基開往拉里薩（Larissa）的貨運列車在坦佩附近相撞，多節車廂出軌，至少三節起火並冒出濃煙。

美聯社和法新社報導，拉里薩醫院人員表示，至少有60人受傷，其中25人傷勢嚴重，目前已知至少16人死亡。目前尚不清楚相撞原因。

路透援引一名現場民眾說法指，「車廂裡一片恐慌，大家都在尖叫。」消防隊表示，現場有17輛汽車 試圖撲滅大火。