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北愛親英政黨 初步肯定脫歐新安排「溫莎框架」

編譯陳曉慈／即時報導
北愛爾蘭民主統一黨黨魁唐納森（中）27日在倫敦就溫莎框架發表談話。（Getty Images）
北愛爾蘭民主統一黨黨魁唐納森（中）27日在倫敦就溫莎框架發表談話。（Getty Images）

英國首相蘇納克和歐盟執委會主席范德賴恩27日在英國溫莎會面，就北愛爾蘭貿易安排達成協議，發表「溫莎框架」。北愛爾蘭「民主統一黨」一向大力反對關於脫歐後北愛特殊安排的「北愛爾蘭議定書」，如今該黨對溫莎框架初步反應正面，但表示仍需仔細研究內容。

英國過去與歐盟在脫歐協議中達成北愛爾蘭議定書，實施特殊安排，讓北愛爾蘭實際上留在歐盟關稅同盟及歐洲單一市場內，以避免北愛爾蘭與愛爾蘭建立硬邊界。但在此情況下，從英國本土送到北愛的貨物須經檢查，以防有風險的貨物進入歐盟成員國愛爾蘭。

英國脫歐派與北愛爾蘭親英政黨民主統一黨皆十分不滿北愛爾蘭議定書。

BBC報導，溫莎框架是否能拍板定案，民主統一黨的反應將成關鍵。民主統一黨27日中午獲得溫莎框架相關資料，至今尚未公開反對溫莎框架，民主統一黨黨魁唐納森27日晚間向BBC表示，溫莎框架是「重大進展」，初步肯定框架內容。唐納森說，未來幾日他們將詳讀溫莎框架，確保沒有「意料之外」的內容後，才會對外發表統一聲明。

溫莎框架旨在大幅降低英國本土輸送至北愛爾蘭貨物的關卡檢驗。根據溫莎框架，往後從英國輸往北愛爾蘭的貨品將分走「綠線」或「紅線」，會留在北愛地區的貨品就走幾乎不須通關手續的綠線，日後可能運往歐盟的貨品則走需徵收營業稅與關稅的紅線。

英國 歐盟 脫歐

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