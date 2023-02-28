脫歐後貿易規範 英貨更順利入北愛

英國首相蘇納克（右）和歐盟執委會主席范德賴恩（左）27日英國溫莎會面。（美聯社）

英國 和歐盟 27日就北愛爾蘭新貿易安排達成協議，此舉旨在結束英國脫歐 造成的多年摩擦，在俄烏戰爭帶給歐洲地緣政治風險之際，讓英國和歐盟加強合作。

英國首相蘇納克和歐盟執委會主席范德賴恩的英國溫莎會面，就一項妥協方案達成共識，這項方案將減少英國本土和北愛爾蘭之間的貿易問題。英國脫歐後，英國統治的北愛爾蘭實質上仍處於歐盟單一市場，引發英國脫歐派不滿。

這項新協議的細節沒有立即公布，英歐雙方最近幾天表示，新協議將允許運往北愛爾蘭的英國貨物不經海關檢查，同時為北愛運往愛爾蘭的貨物創建一個單獨的程序。

英國和歐盟官員都證實已達成協定。蘇納克表示，這項協議能讓貨物從英國其他地區更順暢地進入北愛爾蘭。

蘇納克他讚揚跟歐盟就北愛的未來貿易安排取得「決定性突破」，范德賴恩則描述所謂的「溫莎框架」（Windsor Framework）是「具有歷史意義」。

英國廣播公司新聞網（BBC News）報導，蘇納克表示，這項協議達成3件事，首先是消除「愛爾蘭海」（Irish Sea）的任何邊界觀念。他承諾使用綠色通道和紅色通道系統，讓貨物從英國其他地區更順暢、更少繁文縟節地進入北愛爾蘭。

還有英國產品在北愛爾蘭的供應會增加，其中包含藥品。蘇納克指出，一項「里程碑式的協定」代表著，北愛爾蘭能使用英國監管當局批准的藥物。

協議還會「維護北愛爾蘭的主權」。蘇納克說道，北愛爾蘭議會將能阻止歐盟貨物法規在北愛實施。

蘇納克更把協議形容成北愛爾蘭的「轉折點」，它將結束不確定性。但蘇納克坦言，國內各政黨會希望仔細衡量協議內容。 他指出，英國國會將於「適當時機進行表決，而表決將獲得尊重」。

蘇納克如今必須向他的保守黨和北愛爾蘭的親英國工會成員推銷該協議。他們長期以來一直抱怨，英國脫歐協議對於北愛的安排，使北愛有如與英國其他地區隔絕。如果蘇納克成功讓黨內接受協議，將有助提升他的領導力，首相府拒絕透露英國議員是否會對該協議進行投票。