50歲夫殺46歲妻 分屍後埋巴黎最美公園

法國巴黎「肖蒙山丘公園」。（路透）

香港 和法國最近相繼發生令人震驚的分屍案，據法國與英國 等歐洲媒體報導，法國首都巴黎知名賞櫻 景點之一的「肖蒙山丘公園」（Parc des Buttes-Chaumont），日前先後發現一個裝著人類肢體及一個女子頭顱的垃圾袋，不久又找到若干碎屍塊。法國警方迅速偵破，公布嫌犯為50歲男子瑪圖格（Youcef Matoug），他將妻子阿西亞（Assia）殘忍殺害並分屍後，棄屍在這座被譽為巴黎「最美公園」的園區裡。

警方表示，瑪圖格直到6日才通報46歲的阿西亞失蹤，但兩人上月30日夜裡就曾起很大爭執，瑪圖格聲稱自己「一時失手」勒斃妻子，之後在家中廚房分屍，再搭公車棄屍。他還宣稱，妻子生前鍾愛該公園的景緻，所以才想要她就此長眠在肖蒙山丘公園。

瑪圖格和阿西亞來自北非的阿爾及利亞，該國曾是法國殖民地，共育有3名孩子，一家與鄰居少有往來，最小8歲、最大也只有17歲，原先在超市工作的瑪圖格已失業幾個月。他被控謀殺、毀損遺體及藏匿遺體等罪名。

瑪圖格雖在出庭時落淚，但有消息人士指稱，瑪圖格可以在住家附近棄屍，但特別選擇較遠的肖蒙山丘公園，將各個部位分開棄屍。