美加大動作限制TikTok 各國祭禁令開鍘一覽

美國與加拿大27日宣布禁止在政府裝置上使用中國短影音應用程式TikTok。(路透)

美國和加拿大27日同日宣布對中國擁有的社群媒體 應用程式抖音(TikTok )祭出新禁令,美加兩國的大動作凸顯愈來愈多遊說團體反對北京字節跳動(ByteDance)這款社群媒體應用程式,理由是擔心這家公司與中國政府關係密切並掌握全球用戶數據。

路透整理出以下部分或完全禁止TikTok的國家和實體:

美國

美國國會2022年12月通過法案,禁止在聯邦設備上使用TikTok。

美國教育機構

波伊西州立大學(Boise State University)、奧克拉荷馬大學(University of Oklahoma)、德州大學奧斯汀分校(University of Texas-Austin)和西德州農工大學(West Texas A&M University)等學校禁止在學校設備和Wi-Fi無線網路使用TikTok。

美國各州

德州、馬里蘭州、阿拉巴馬州和猶他州等超過25州已下令禁止雇員在政府設備上使用TikTok。

歐洲聯盟執行委員會

基於網路安全考量,歐盟執委會已發布命令,禁止職員在裝有公務應用軟體的手機等私人裝置上使用TikTok。

印度

印度2020年6月宣布全面禁用TikTok和另外數十款中國開發的應用程式(App),聲稱它們可能危害國家的安全和完整性。

阿富汗正在研議禁止TikTok和熱門對戰手機遊戲「絕地求生」(PUBG),目前掌權的塔利班(Taliban)聲稱這些應用程式會讓阿富汗年輕人「誤入歧途」。

巴基斯坦

巴基斯坦至少4度禁止TikTok,政府稱這款應用程式存在不道德和不雅的內容。最近一次禁令於去年11月結束。

台灣

台灣限制公部門的資通訊設備及所屬場域使用TikTok和其他一些中國開發的App,並於2022年12月對TikTok展開調查,原因是這款社群媒體應用程式涉嫌在台非法經營。