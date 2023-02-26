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白宮國安顧問：若中對俄致命援助 將付出真正代價

西方戰車尚未發威 但3種武器已改變俄烏戰爭走勢

暴力升高以巴罕見會談 矢言避免新一波動盪

中央社／安曼26日綜合外電報導

以色列巴勒斯坦持續衝突，今年暴力事件有增加趨勢。雙方官員今天罕見地在約旦進行會談後，矢言避免進一步暴力。然而，會談期間，又有兩名以色列人在約旦河西岸遭到殺害。

法新社報導，在紅海（Red Sea）度假勝地阿卡巴（Aqaba）會談後的聯合聲明指出，經過「徹底而且坦率討論」後，巴、以兩方「再次確認，作出確實降低情勢升級以避免進一步暴力的承諾，這有其必要」。埃及和美國官員也參加這場會談。

約旦國營電視台Al Mamlaka報導，「在區域及國際參與之下，這是巴勒斯坦和以色列多年以來首度進行這類」會談，以因應「巴勒斯坦自治區的形勢」。

在會談進行同時，以色列總理內唐亞胡（Benjamin Netanyahu）和國家安全部長班吉維爾（Itamar Ben-Gvir）在聲明中指出，約旦河西岸（West Bank）北部哈瓦拉（Hawara）發生槍擊，「有兩位平民命喪巴勒斯坦恐怖攻擊」。自從1967年的六日戰爭（Six-Day War）以來，約旦河西岸就遭到以色列占領。

要求不具名的以色列官員表示，以方代表團成員包括國家安全顧問哈尼比（Tzachi Hanegbi）和國家安全局（Shin Bet）局長巴爾（Ronen Bar）。

以色列 巴勒斯坦 槍擊

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