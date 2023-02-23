我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

聯大壓倒性通過 要求俄國無條件撤離烏克蘭 中印棄權

Thinx女性生理用品 化學物質恐嚴重傷害人體

聖保羅暴雨釀災 巴西政府將修法應對極端氣候

中央社
巴西聖保羅州北海岸上周末發生暴雨，引發土石流災害，圖為22日消防人員在當地救災。（新華社）
巴西聖保羅州北海岸上周末發生暴雨，引發土石流災害，圖為22日消防人員在當地救災。（新華社）

巴西聖保羅州北海岸上周末發生暴雨引發土石流災害，造成49人死亡、逾3500人無家可歸，巴西政府將制定新的防災疏散避難作業規定，以因應極端氣候事件。

這次的的暴雨創下巴西有紀錄以來的24小時最高降雨量，達682毫米。巴西環境部長席瓦（Marina Silva）近日在聖保羅州與州長福瑞塔斯（Tarcísio de Freitas）討論防止極端氣候災害的措施。

席瓦指出，總統魯拉（Luiz Inácio Lula da Silva）政府將建議變更法令，因為現行規定無法應對全球氣候變化和防禦極端氣候災害；極端氣候事件不會停止，且會更頻繁發生。

在修訂法律和協議方面，席瓦提到在高風險地區儘早宣布緊急狀態的可能性，加快行動使這些城市為未來的極端氣候事件提前做好準備，以採取必要措施來減輕氣候變化和自然災害的影響。

例如提前進行邊坡工程，撤離居住在危險地區的家庭，以及保護危險地點所需的其他行動，包括改進警報系統；三級政府通力合作，不僅要應對緊急情況，還要解決結構性問題。

聖保羅州民防廳指出，北海岸各城市政府雖發出大雨警告，但未有效傳達至各家各戶。根據該地區居民描述，大多數人沒有接獲暴雨和發生洪水及土石流風險的通知。

席瓦表示，人類必須承認氣候變化的影響，這是擺在世界上的新現實，必須提前抗災，停止森林砍伐，因為這增加二氧化碳排放量，加劇土壤的脆弱性，影響人們的生活，而受氣候變化影響最大的正是最貧窮人口。

巴西 暴雨 洪水

上一則

入侵周年之際 烏：過去1天俄軍向烏東「猛攻90次」

延伸閱讀

聖保羅暴雨成災48死 24小時雨量創巴西史上最高

聖保羅暴雨成災48死 24小時雨量創巴西史上最高
巴西聖保羅州沿海暴雨 至少36死40人失蹤

巴西聖保羅州沿海暴雨 至少36死40人失蹤
巴西野花牌綠蜂膠世界公認頂級品質

巴西野花牌綠蜂膠世界公認頂級品質
出走美國月餘 前巴西總統波索納洛：想回家了

出走美國月餘 前巴西總統波索納洛：想回家了

熱門新聞

國務卿部林肯。(美聯社)

布林肯：中國正考慮供給俄國 「致命的支援」

2023-02-19 12:19
紐西蘭航空ANZ2航班16日從奧克蘭機場起飛前往紐約，未料紐約的約翰．甘迺迪國際機場停電導致航站大樓關閉，航班只好中途折返，旅客最終在搭機16個小時25分鐘後又回到出發地降落。（美聯社）

白搭了 搭紐西蘭航空飛了16個小時 乘客竟全數回到原地

2023-02-18 00:41
英國一名57歲副機師在航程中因心臟驟停死亡，但他身邊的正機師以為他在開玩笑，繼續飛行直到降落才發現大事不妙。示意圖。（取材自維基百科）

副機師心臟病發死在駕駛艙 機長降落才驚覺：以為裝睡

2023-02-22 11:04
俄國彈藥逐漸短缺，西方國家擔心中國會予以支援，美國考慮公布中國有此打算的證據。（美聯社）

中國可能援俄侵烏 WSJ：美考慮公布相關情報施壓

2023-02-22 23:34
俄國總統普亭21日在莫斯科發表國情咨文演說。（路透）

普亭宣布暫停「新戰略武器裁減條約」 俄羅斯將恢復核試爆

2023-02-21 07:37
哈塔伊省Tepehan村村民目睹地表撕裂導致的異常裂縫。（取材自TRT WORLD推特）

影／土耳其震出長達300公里大裂縫 幾乎等於台灣總長度

2023-02-20 21:34

超人氣

更多 >
Trader Joe's這款斷貨王 比好市多同款貨更合亞裔口味

Trader Joe's這款斷貨王 比好市多同款貨更合亞裔口味
好市多冷凍櫃內 值得推薦的10款食品

好市多冷凍櫃內 值得推薦的10款食品
紐約法拉盛珠寶店遭槍匪搶劫 損失恐逾百萬 商家憤怒

紐約法拉盛珠寶店遭槍匪搶劫 損失恐逾百萬 商家憤怒
每人每年多發2400元？搶救社安金 白宮討論劫富濟貧

每人每年多發2400元？搶救社安金 白宮討論劫富濟貧
加州的勝利 特斯拉全球工程總部花落巴洛阿圖

加州的勝利 特斯拉全球工程總部花落巴洛阿圖