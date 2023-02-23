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聯合國：每2分鐘1名婦女死於懷孕或分娩

編譯中心／綜合22日電
根據報告，孕產婦死亡仍集中在世界上最貧窮地區、以及受到衝突影響的國家。（路透）
根據報告，孕產婦死亡仍集中在世界上最貧窮地區、以及受到衝突影響的國家。（路透）

聯合國(UN)23日表示，儘管孕產婦體死亡率20年來已下降三分之一，但每2分鐘仍有1名婦女死於懷孕或分娩併發症

央廣引述法新社報導，聯合國指出，在2000年到2015年間比率大幅下降，但在2016年至2020年大致停滯不前，而且在部份地區甚至出現反轉。

根據世界衛生組織(WHO)和其他聯合國機構的一份報告，去年20年來的孕產婦死亡率整體下跌了34.3％，從2000年的每10萬次胎兒活產分娩有339名孕產婦死亡，降至2020年的223人死亡。

儘管如此，這意味著在2020年每天仍有近800位婦女死亡，相當於每2分鐘就有1人死亡。

白俄羅斯記錄了最大的降幅，下降了95.5％。至於最大的增幅則出現在委內瑞拉。至於在2000年到2015年間，增幅最大的是美國。

世衛組織祕書長譚德塞(Tedros Adhanom Ghebreyesus)說，雖然懷孕應該是所有女性無限希望且積極的一段經歷，但不幸的是，對全世界數百萬人來說，這仍是令人震驚的危險經歷。

譚德塞表示，這些新的統計數據表明，迫切需要確保每位婦女和女孩，都能獲得至關重要的醫療服務，而且她們能充分行使生育權利。

這份報告發現，在2016年到2020年間，在8個聯合國地區中只有2個的孕產婦死亡率下降：澳洲和紐西蘭降幅35%、中亞和南亞則下降了16%。

歐洲和北美的死亡率則上升17%、拉丁美洲與加勒比海地區升高15%。在其他地方則停滯不前。

這項報告的作者克瑞斯威爾(Jenny Cresswell)告訴記者說，兩個見證了「大幅增加」的歐洲國家是希臘和賽普勒斯。

孕產婦死亡主要仍集中在世界上最貧窮的地區、以及受到衝突影響的國家。

克瑞斯威爾表示，2020年記錄的死亡人數中，約有70%發生在非洲撒哈拉沙漠以南(sub-Saharan Africa)，當地的死亡率比澳紐「高出136倍」。

在阿富汗、中非共和國、查德、剛果民主共和國、索馬利亞、南蘇丹、蘇丹、敘利亞和葉門，全都面臨著嚴重的人道危機—死亡率是全球平均水平的兩倍多。

報告指出，嚴重出血、感染、不安全墮胎引起的併發症、以及愛滋病毒/愛滋病(HIV/AIDS)等潛在疾病，都是導致死亡的主要原因之一，而這些在很大程度上全是可預防和治療的。

聯合國 譚德塞 併發症

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