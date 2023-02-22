日本修法保護女性 「性同意權」提高至16歲

日本 法務省（司法部）日前提案，將女性的「性同意權」年齡保障從13歲提升到16歲，代表在16歲以下只要未經同意就性交即為強姦，並加重強姦犯的刑度。日本目前13歲的性同意權是已開發國家中最低，也是G7 國家中最低。

在2019年，日本有男性遭指控性侵 卻獲判無罪，引發大眾不滿，日本政府才研議修法。據BBC報導，日本法務省20日提案，將女性的「性同意權」年齡從13歲提升至16歲，未來只要16歲以下未經當事人同意就性交即為強姦罪。另外也將強姦罪的刑度從最高10年加重到15年，並增加強姦罪的定義。

日本目前13歲的性同意權是G7國家中最低，德國與義大利是14歲、法國與希臘是15歲，英國與美國許多州是16歲。

過去對於性侵的定義是「妨害性自主」，被害人必須證明自己有誓死抵抗、捍衛貞操，才可能被認為遭遇強暴，在「抵抗行為」上容易出現定義模糊而難以定罪的狀況。而「性同意權」的概念是性主動的一方，有責任要確認對方在「完全清醒」的狀態下「同意」性行為。

而日本在16歲以上還是採取「妨害性自主」的定義，但法務省新增如喝醉、下藥等讓性被動方失去身體控制的狀況。法務省表示，修法並非讓受害者更難或更容易贏得強姦判決，而是希望判決能夠更加一致，此次修法預計今年夏天會在日本國會通過。