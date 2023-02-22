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研究：北韓核試場汙染地下水 波及中日韓

編譯中心／綜合21日電
北韓於2018年5月24日，在外國記者團的見證下爆破豐溪里核子試驗場，其後對外宣稱該設施已被完全摧毀，無修復可能。（路透）
北韓於2018年5月24日，在外國記者團的見證下爆破豐溪里核子試驗場，其後對外宣稱該設施已被完全摧毀，無修復可能。（路透）

總部設在首爾的人權組織今天在報告中指出，數以萬計北韓人以及南韓日本和中國的人民，可能接觸到經地下核試驗場地下水傳播的輻射物質。

美國和南韓政府指出，2006至2017年間，北韓在咸鏡北道豐溪里秘密進行了6次核試。

路透報導，轉型正義工作組（Transitional Justice Working Group, TJWG）研究指出，輻射物質可能已擴散到該核試場附近的8個縣市，影響日常生活飲用所需地下水，以及超過100萬北韓居民。研究還指出，因有北韓農漁產品走私外流，鄰國南韓、中國和日本也可能面臨風險。

2006至2017年期間，北韓政府在豐溪里核試驗場，秘密進行了6次核試爆。圖為2...
2006至2017年期間，北韓政府在豐溪里核試驗場，秘密進行了6次核試爆。圖為2022年3月24日該核試驗場的衛星影像。（路透）

轉型正義工作組成立於2014年，與核子和醫學專家以及脫北者合作，運用開源情報和公開的政府與聯合國報告，在美國國會資助的非營利「美國國家民主基金」（National Endowment for Democracy）支持下進行這份研究。

轉型正義工作組創辦人、報告共同執筆人李永煥（Young-hwan Lee，譯音）說：「這份報告具有重要意義，顯示北韓的核試可能威脅到人民的生命權與健康，受波及的不只北韓人民，還包括南韓與其他鄰近國家的人民。」

路透致電北韓駐紐約聯合國使團，電話無人接聽。

2015年，南韓食品醫藥品安全處檢驗到，當作中國商品販售但實際上源自北韓的進口羊蹄菇，其放射性物質銫同位素含量超標9倍。北韓上次進行核試後，中國與日本已加強輻射監控，並對可能接觸到輻射表示擔憂，但沒有公開提供食品受汙染的資訊。

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