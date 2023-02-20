日媒民調 7成民眾支持自衛隊擊落外國偵察氣球

美軍戰鬥機4日擊落中國高空氣球。（美聯社）

日本 讀賣新聞自17至19日所做的最新民調 顯示，70％受訪者「支持」日本政府放寬自衛隊使用武器的基準。該報認為，這反映出多數日本民眾支持擊落外國偵察氣球 。

根據該民調，針對日本政府「推定」曾有中國的無人偵察用氣球飛越日本領空，7成受訪者支持日本防衛省此前提出放寬自衛隊使用武器標準和規範的方針，「不支持」的比率為22％。

防衛省日前表示，為因應外國氣球及無人機等飛行物侵犯日本領空的情況，該省已向執政聯盟的自民黨及公明黨，提出放寬自衛隊使用武器基準的修正案。一旦這類飛行物有可能妨害航空器的安全飛行，「即使不符合正當防衛等（原則）」，也未必不能加以擊落。

依據現行「自衛隊法」第84條，針對侵犯日本領空的外國航空器，規定航空自衛隊為促使其降落與離去等，可以在緊急起飛攔截時，採取「必要措施」。惟限於「正當防衛」及「緊急避難」等原則，才得以動用武器，因此在最近的中國高空氣球事件鬧得沸沸揚揚前，一向想定的狀況是因應戰鬥機等有人駕駛航空器。

另外，首相岸田文雄領導的內閣支持率為41％，相隔4個月回升至4成，在該報上次1月13至15日所做的民調中，則為39％。在這次民調中，岸田內閣的不支持率，為近5成的47％，和前述1月中旬的一樣。在主要政黨的支持率上，自民黨為35％（上次是36％），最大在野黨「立憲民主黨」維持平盤、仍為6％。自稱是無黨無派的中間選民則達39％。