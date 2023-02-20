我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

圖輯／拜登突訪基輔 歷史性行程 行程完全保密

BBC：拜登訪問基輔 俄侵烏近1年後首次

日媒民調 7成民眾支持自衛隊擊落外國偵察氣球

編譯茅毅／即時報導
美軍戰鬥機4日擊落中國高空氣球。（美聯社）
美軍戰鬥機4日擊落中國高空氣球。（美聯社）

日本讀賣新聞自17至19日所做的最新民調顯示，70％受訪者「支持」日本政府放寬自衛隊使用武器的基準。該報認為，這反映出多數日本民眾支持擊落外國偵察氣球

根據該民調，針對日本政府「推定」曾有中國的無人偵察用氣球飛越日本領空，7成受訪者支持日本防衛省此前提出放寬自衛隊使用武器標準和規範的方針，「不支持」的比率為22％。

防衛省日前表示，為因應外國氣球及無人機等飛行物侵犯日本領空的情況，該省已向執政聯盟的自民黨及公明黨，提出放寬自衛隊使用武器基準的修正案。一旦這類飛行物有可能妨害航空器的安全飛行，「即使不符合正當防衛等（原則）」，也未必不能加以擊落。

依據現行「自衛隊法」第84條，針對侵犯日本領空的外國航空器，規定航空自衛隊為促使其降落與離去等，可以在緊急起飛攔截時，採取「必要措施」。惟限於「正當防衛」及「緊急避難」等原則，才得以動用武器，因此在最近的中國高空氣球事件鬧得沸沸揚揚前，一向想定的狀況是因應戰鬥機等有人駕駛航空器。

另外，首相岸田文雄領導的內閣支持率為41％，相隔4個月回升至4成，在該報上次1月13至15日所做的民調中，則為39％。在這次民調中，岸田內閣的不支持率，為近5成的47％，和前述1月中旬的一樣。在主要政黨的支持率上，自民黨為35％（上次是36％），最大在野黨「立憲民主黨」維持平盤、仍為6％。自稱是無黨無派的中間選民則達39％。

日本 民調 氣球

上一則

日研究稱「手機育兒」對幼童成長影響有限 但應有配套

延伸閱讀

王毅晤日外相 中外交部證實雙方周二舉行安全對話

王毅晤日外相 中外交部證實雙方周二舉行安全對話
王毅罵美歇斯底里又荒謬 白宮：中國講氣話不意外

王毅罵美歇斯底里又荒謬 白宮：中國講氣話不意外
華人看氣球事件 有指美借題發揮 有說中國未顯氣概

華人看氣球事件 有指美借題發揮 有說中國未顯氣概
氣球事件後 4個細節看美中交鋒

氣球事件後 4個細節看美中交鋒

熱門新聞

國務卿部林肯。(美聯社)

布林肯：中國正考慮供給俄國 「致命的支援」

2023-02-19 12:19
示意圖。(取材自ingimage）

親密連結太激烈 女下體撕裂8公分 醫痛心：看到腸子了

2023-02-11 20:53
土耳其男子漢瑟緊牽被埋在瓦礫堆中的15歲亡女。(Getty Images)

緊握亡女手照片傳全球 獨活土耳其父曝讓記者拍照原因

2023-02-12 09:40
普立茲獎得主、美國傳奇調查記者赫希。（路透資料照片）

北溪管線被炸新聞不難找 調查記者：主流媒體在政府內似乎沒人

2023-02-14 10:22
紐西蘭航空ANZ2航班16日從奧克蘭機場起飛前往紐約，未料紐約的約翰．甘迺迪國際機場停電導致航站大樓關閉，航班只好中途折返，旅客最終在搭機16個小時25分鐘後又回到出發地降落。（美聯社）

白搭了 搭紐西蘭航空飛了16個小時 乘客竟全數回到原地

2023-02-18 00:41
英國倫敦是尖峰時段全球行車速度最慢的城市，平均時速僅14公里。（歐新社）

最新全球塞車排名出爐 倫敦最塞 台灣第一是「這縣市」

2023-02-16 06:31

超人氣

更多 >
密州大中槍中國留學生 胸部以下癱瘓 肺部受損

密州大中槍中國留學生 胸部以下癱瘓 肺部受損
布林肯：中國正考慮供給俄國 「致命的支援」

布林肯：中國正考慮供給俄國 「致命的支援」
外送披薩跌倒 72歲婦獲善款26萬

外送披薩跌倒 72歲婦獲善款26萬
劉思慕動怒發聲：亞裔長得都一樣？NBA名人賽爆歧視

劉思慕動怒發聲：亞裔長得都一樣？NBA名人賽爆歧視
暴風雨將再次席捲南加 23日將為冬季最冷的一天

暴風雨將再次席捲南加 23日將為冬季最冷的一天