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北韓1天射2彈 金與正嗆「要把太平洋變靶場」

編譯中心／綜合19日電
美國空軍B-1B轟炸機、美國空軍 F-16戰鬥機與南韓空軍F-35A戰鬥機在南韓上空等實施聯合軍演。（Getty Images）
美國空軍B-1B轟炸機、美國空軍 F-16戰鬥機與南韓空軍F-35A戰鬥機在南韓上空等實施聯合軍演。（Getty Images）

韓聯社報導，南韓軍方表示，北韓在當地時間20日清晨發射2枚短程彈道飛彈(SRBMs)，而在前一天，南韓與美國舉行聯合空中演習，回應北韓18日發射一枚長程彈道飛彈。另外，北韓領導人金正恩的胞妹金與正警告，北韓把太平洋當射擊場的頻率取決於美國，外界憂慮朝鮮半島局勢恐一步升溫。

南韓合同參謀本部表示，軍方偵測到北韓在當地時間早上7時和7時11分從平安南道肅川郡地區發射2枚短程彈道飛彈。稍早日本海上保安廳表示，北韓在早上7時不久後發射2枚投射物，可能是彈道飛彈，都在數分鐘後墜落在日本專屬經濟海域外。這是北韓今年來進行的第三次重大武器測試，前兩次分別為1月1日和2月18日。

北韓宣稱18日發射一枚「火星15」洲際彈道飛彈至東海後，南韓與美國19日舉行聯合空中演習，南韓空軍出動最先進的匿蹤戰機F-35A、F-15K戰機，美軍派出F-16戰機伴飛美軍B-1B戰略轟炸機。美韓聯合演訓被視為是對北韓射飛彈的反制措施。美韓計畫本周在華府舉行針對北韓核武威脅的兵棋推演，並在下月舉行「自由之盾（Freedom Shield）」春季聯合軍演，因此北韓最近的武力恫嚇可能會繼續。

北韓領導人金正恩的妹妹金與正再發表強硬聲明，揚言對美韓的軍演採取「相對應」的行動。北韓官方中央通訊社刊出金與正的英文聲明，她說，「我們仔細檢視這對我們國家安全的影響，我們把太平洋當成射擊場的頻率取決於美軍行動的性質」。

北韓官媒19日發布消息，指18日由北韓「飛彈總局」按當天臨時下達的訓練指令，即日下午發射一枚「火星-15」洲際彈道飛彈。這是北韓官媒首次提及和證實飛彈總局這個軍事編制的存在，報導強調這次訓練顯示該國面對美韓威脅，準備好實行機動而強大的反擊能力。

朝中社19日凌晨報導，北韓實行了一次「無事前計劃」的洲際彈道飛彈訓練。北韓當局18日凌晨下達「緊急火力備戰指示」，當天上午8時由北韓勞動黨中央軍事委員長金正恩簽發命令書，指示「飛彈總局」突擊演練，9小時後發射一枚洲際彈道飛彈「火星-15」號。報導說，在美韓軍事威脅日趨嚴重下，這樣通過機動實行的飛彈發射訓練，驗證該國洲際彈道飛彈部隊「具備靈活而威力強大的準備反擊實戰能力」。曾任美國中央情報局北韓分析員的金秀（Soo Kim）分析，北韓沒有預警的下令至發射相距最少9個小時，需時「太長」。

另外，北韓官媒在這次報導中首次提及「飛彈總局」這個軍事編制。北韓勞動黨第八屆中央軍事委員會本月6日召開第四次擴大會議的新聞照片中，外界第一次發現似是代表新部門飛彈總局的軍旗。它以深藍底色襯着一枚「火星-17」飛彈圖案，豎立於金正恩側。2月8日建軍節大閱兵，該軍旗再次亮相，外界才確認該部隊的存在。分析認為該局負責飛彈的開發、規劃、生產、採購及後勤支援。

朝中社發布的新聞照片顯示，北韓勞動黨2月6日在黨中央委員會本部大樓舉行第八屆中央...
朝中社發布的新聞照片顯示，北韓勞動黨2月6日在黨中央委員會本部大樓舉行第八屆中央軍事委員會第四次擴大會議，領袖金正恩背後的黨旗右側豎了一面外界此前未見過的「飛彈總局」軍旗。（Getty Images）
北韓18日以高角度發射「火星-15」型洲際彈道飛彈後（見圖），在當地時間20日清...
北韓18日以高角度發射「火星-15」型洲際彈道飛彈後（見圖），在當地時間20日清晨發射2枚短程彈道飛彈。 （Getty Images）

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