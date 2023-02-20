北韓1天射2彈 金與正嗆「要把太平洋變靶場」

美國空軍B-1B轟炸機、美國空軍 F-16戰鬥機與南韓空軍F-35A戰鬥機在南韓上空等實施聯合軍演。（Getty Images）

韓聯社報導，南韓 軍方表示，北韓 在當地時間20日清晨發射2枚短程彈道飛彈 (SRBMs)，而在前一天，南韓與美國舉行聯合空中演習，回應北韓18日發射一枚長程彈道飛彈。另外，北韓領導人金正恩的胞妹金與正警告，北韓把太平洋當射擊場的頻率取決於美國，外界憂慮朝鮮半島局勢恐一步升溫。

南韓合同參謀本部表示，軍方偵測到北韓在當地時間早上7時和7時11分從平安南道肅川郡地區發射2枚短程彈道飛彈。稍早日本海上保安廳表示，北韓在早上7時不久後發射2枚投射物，可能是彈道飛彈，都在數分鐘後墜落在日本專屬經濟海域外。這是北韓今年來進行的第三次重大武器測試，前兩次分別為1月1日和2月18日。

北韓宣稱18日發射一枚「火星15」洲際彈道飛彈至東海後，南韓與美國19日舉行聯合空中演習，南韓空軍出動最先進的匿蹤戰機F-35A、F-15K戰機，美軍派出F-16戰機伴飛美軍B-1B戰略轟炸機。美韓聯合演訓被視為是對北韓射飛彈的反制措施。美韓計畫本周在華府舉行針對北韓核武威脅的兵棋推演，並在下月舉行「自由之盾（Freedom Shield）」春季聯合軍演，因此北韓最近的武力恫嚇可能會繼續。

北韓領導人金正恩的妹妹金與正再發表強硬聲明，揚言對美韓的軍演採取「相對應」的行動。北韓官方中央通訊社刊出金與正的英文聲明，她說，「我們仔細檢視這對我們國家安全的影響，我們把太平洋當成射擊場的頻率取決於美軍行動的性質」。

北韓官媒19日發布消息，指18日由北韓「飛彈總局」按當天臨時下達的訓練指令，即日下午發射一枚「火星-15」洲際彈道飛彈。這是北韓官媒首次提及和證實飛彈總局這個軍事編制的存在，報導強調這次訓練顯示該國面對美韓威脅，準備好實行機動而強大的反擊能力。

朝中社19日凌晨報導，北韓實行了一次「無事前計劃」的洲際彈道飛彈訓練。北韓當局18日凌晨下達「緊急火力備戰指示」，當天上午8時由北韓勞動黨中央軍事委員長金正恩簽發命令書，指示「飛彈總局」突擊演練，9小時後發射一枚洲際彈道飛彈「火星-15」號。報導說，在美韓軍事威脅日趨嚴重下，這樣通過機動實行的飛彈發射訓練，驗證該國洲際彈道飛彈部隊「具備靈活而威力強大的準備反擊實戰能力」。曾任美國中央情報局北韓分析員的金秀（Soo Kim）分析，北韓沒有預警的下令至發射相距最少9個小時，需時「太長」。