英媒擬用ChatGPT寫新聞 記者飯碗不保？

每日鏡報出版商Reach研究如何使用機器學習技術幫助記者撰寫當地交通、天氣例行性新聞。（歐新社資料照片）

在人工智慧（AI ）聊天機器人ChatGPT 暴紅後，英國 每日鏡報（Daily Mirror）及每日快報（Daily Express）出版商Reach表示，正在研究以ChatGPT幫助記者撰寫短篇新聞的可能性，成為最新一家考慮以AI工具協助撰稿的新聞媒體。

英國金融時報（FT）報導，Reach執行長馬倫（Jim Mullen）表示，已成立一個工作小組，研究如何以ChatGPT等AI技術幫助記者撰稿，「我們能看到未來用這種工具輔助記者報導更多例行新聞的潛力，例如當地交通、天氣等話題」。

Reach出版130多種全國性和地方刊物，包括每日快報、每日鏡報、每日記事報（Daily Record）及曼徹斯特晚報（Manchester Evening News），上月警告在成本升高和廣告收入下降的打擊下，全年獲利將低於預期，並表示編採和商業團隊將裁撤約200人。

世界各地新聞部都在評估生成式AI工具對新聞產製的影響。美國媒體BuzzFeed已宣布，將與ChatGPT開發者OpenAI合作，由AI協助產製問答測驗，科技新聞網站CNET已試用AI工具協助撰稿，但發現部分文章出現大量錯誤後暫停計畫。

每日鏡報報導，英國「全國記者聯盟」協調人姆羅利表示，他憂慮Reach採用AI技術，可能引起新一輪裁員行動，並稱將尋求與Reach管理層會面及對話，了解Reach此舉對員工職位可能造成的影響。演算式新聞企業AppliedXL共同創始人馬可尼則認為，ChatGPT在新聞媒體方面的應用，可發揮「支援作用」幫助編輯某些新聞報導內容，但不能生成原始報導。