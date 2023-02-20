我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華女在南加東谷駕車肇事逃逸 被警方拘捕

暴風雨將再次席捲南加 23日將為冬季最冷的一天

英媒擬用ChatGPT寫新聞 記者飯碗不保？

編譯中心／綜合19日電
每日鏡報出版商Reach研究如何使用機器學習技術幫助記者撰寫當地交通、天氣例行性新聞。（歐新社資料照片）
每日鏡報出版商Reach研究如何使用機器學習技術幫助記者撰寫當地交通、天氣例行性新聞。（歐新社資料照片）

在人工智慧（AI）聊天機器人ChatGPT暴紅後，英國每日鏡報（Daily Mirror）及每日快報（Daily Express）出版商Reach表示，正在研究以ChatGPT幫助記者撰寫短篇新聞的可能性，成為最新一家考慮以AI工具協助撰稿的新聞媒體。

英國金融時報（FT）報導，Reach執行長馬倫（Jim Mullen）表示，已成立一個工作小組，研究如何以ChatGPT等AI技術幫助記者撰稿，「我們能看到未來用這種工具輔助記者報導更多例行新聞的潛力，例如當地交通、天氣等話題」。

Reach出版130多種全國性和地方刊物，包括每日快報、每日鏡報、每日記事報（Daily Record）及曼徹斯特晚報（Manchester Evening News），上月警告在成本升高和廣告收入下降的打擊下，全年獲利將低於預期，並表示編採和商業團隊將裁撤約200人。

世界各地新聞部都在評估生成式AI工具對新聞產製的影響。美國媒體BuzzFeed已宣布，將與ChatGPT開發者OpenAI合作，由AI協助產製問答測驗，科技新聞網站CNET已試用AI工具協助撰稿，但發現部分文章出現大量錯誤後暫停計畫。

每日鏡報報導，英國「全國記者聯盟」協調人姆羅利表示，他憂慮Reach採用AI技術，可能引起新一輪裁員行動，並稱將尋求與Reach管理層會面及對話，了解Reach此舉對員工職位可能造成的影響。演算式新聞企業AppliedXL共同創始人馬可尼則認為，ChatGPT在新聞媒體方面的應用，可發揮「支援作用」幫助編輯某些新聞報導內容，但不能生成原始報導。

AI ChatGPT 英國

上一則

報導示威遭恐嚇 「伊朗國際」遷出英國

下一則

52人貨車偷渡18悶死 保加利亞拘控5人

延伸閱讀

英媒：中客報復性出國旅遊 加劇中國資本外逃

英媒：中客報復性出國旅遊 加劇中國資本外逃
香港大學禁用ChatGPT 台大研議跟進與否

香港大學禁用ChatGPT 台大研議跟進與否
又一家 英國每日鏡報出版商 探索用ChatGPT協助撰稿

又一家 英國每日鏡報出版商 探索用ChatGPT協助撰稿
全球首例 首本ChatGPT撰文、AI校對的書將在南韓問世

全球首例 首本ChatGPT撰文、AI校對的書將在南韓問世

熱門新聞

國務卿部林肯。(美聯社)

布林肯：中國正考慮供給俄國 「致命的支援」

2023-02-19 12:19
示意圖。(取材自ingimage）

親密連結太激烈 女下體撕裂8公分 醫痛心：看到腸子了

2023-02-11 20:53
土耳其男子漢瑟緊牽被埋在瓦礫堆中的15歲亡女。(Getty Images)

緊握亡女手照片傳全球 獨活土耳其父曝讓記者拍照原因

2023-02-12 09:40
普立茲獎得主、美國傳奇調查記者赫希。（路透資料照片）

北溪管線被炸新聞不難找 調查記者：主流媒體在政府內似乎沒人

2023-02-14 10:22
紐西蘭航空ANZ2航班16日從奧克蘭機場起飛前往紐約，未料紐約的約翰．甘迺迪國際機場停電導致航站大樓關閉，航班只好中途折返，旅客最終在搭機16個小時25分鐘後又回到出發地降落。（美聯社）

白搭了 搭紐西蘭航空飛了16個小時 乘客竟全數回到原地

2023-02-18 00:41
英國倫敦是尖峰時段全球行車速度最慢的城市，平均時速僅14公里。（歐新社）

最新全球塞車排名出爐 倫敦最塞 台灣第一是「這縣市」

2023-02-16 06:31

超人氣

更多 >
密州大中槍中國留學生 胸部以下癱瘓 肺部受損

密州大中槍中國留學生 胸部以下癱瘓 肺部受損
刷單騙局 十多管理員遭肉搜恐嚇

刷單騙局 十多管理員遭肉搜恐嚇
布林肯：中國正考慮供給俄國 「致命的支援」

布林肯：中國正考慮供給俄國 「致命的支援」
外送披薩跌倒 72歲婦獲善款26萬

外送披薩跌倒 72歲婦獲善款26萬
劉思慕動怒發聲：亞裔長得都一樣？NBA名人賽爆歧視

劉思慕動怒發聲：亞裔長得都一樣？NBA名人賽爆歧視