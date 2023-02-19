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森巴狂歡回來了 里約嘉年華遊行全面回歸

中央社／里約熱內盧19日綜合外電報導
2月18日，在巴西里約熱內盧的狂歡節慶祝活動期間，狂歡者參加了名為「Cordao de Prata Preta」的年度街區派對。（路透）
2月18日，在巴西里約熱內盧的狂歡節慶祝活動期間，狂歡者參加了名為「Cordao de Prata Preta」的年度街區派對。（路透）

燈光、亮片、森巴舞，巴西里約熱內盧知名的嘉年華遊行今天將熱鬧登場，把Covid-19疫情以來首次全面舉辦的嘉年華會帶向最高潮。

法新社報導，17日正式揭幕的這場全球最大嘉年華，將在今天和明天的通宵遊行中嗨到最高點。全市12所頂尖森巴舞學校將各自呈現讓人目不暇給的花車、震耳欲聾的音樂和成千上萬的歌手、鼓手、舞者，搶奪冠軍頭銜。

里約熱內盧市長派斯（Eduardo Paes）17日宣布派對開始時，象徵性地把市鑰交給莫莫王（King Momo）。這位和藹可親的「君王」將在為期4天的活動中，「統治」里約熱內盧。

自稱熱愛嘉年華的派斯說：「我非常高興，有幸將這座城市的鑰匙交給莫莫國王，讚頌生命，讚頌民主。」

嘉年華兩次因疫情中斷、去年10月總統大選又引發社會對立後，里約準備好大肆狂歡。

2021年嘉年華因疫情取消，去年雖恢復舉行，但規模縮小，禁止舉辦街頭派對，遊行也延後兩個月舉行。

現在，盛大的嘉年華終於宣告全面回歸。

堪稱里約貧民窟驕傲的森巴舞學校花費數月縫製服裝，精心製作可謂遊行靈魂的花車。

波索納洛（Jair Bolsonaro）執政期間，遊行往往帶有政治色彩，毫不掩飾地就種族主義、宗教不容忍、環境破壞和對疫情因應失當等問題批評極右翼政府。

今年的遊行較沒那麼政治化，許多學校回歸根源，選擇與森巴流派創始人、森巴發源地非洲裔巴西文化等相關的主題。

里約熱內盧市長Eduardo Paes於週五將城市的鑰匙交給了King Momo...
里約熱內盧市長Eduardo Paes於週五將城市的鑰匙交給了King Momo，標誌著 2023年狂歡節正式全面啟動。（新華社）

遊行 疫情 巴西

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