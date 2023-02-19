人類擊敗AI程式 美圍棋手15連勝AlphaGo同級系統

美國一名圍棋手佩爾林（Kellin Pelrine）近日以「聲東擊西」的戰術分散其注意力，擊敗人工智能 （AI ）系統「KataGo」，這是2016年AlphaGo橫掃人類頂級圍棋手以來，人類首次成功反擊。「KataGo」被視為與「AlphaGo」同級。

人工智能（AI）系統「AlphaGo」早於2016年便在圍棋對弈中，橫掃多名人類頂尖棋手。不過時隔7年，人類似乎成功實現反擊。英國金融時報報導，佩爾林經電腦程式稍加計算，便發現被視為與AlphaGo同級AI棋手的弱點並加以利用，最終連贏AI棋手15場。報導認為這次人類的勝利，也凸顯目前廣泛使用的AI系統或許依然存在弱點。

佩爾萊因為業餘棋手，並非世界頂級，不過他稱自己利用一個電腦程式，分析一款頂級AI圍棋系統「KataGo」的弱點。佩爾林表示，他先在電腦程式協助下戰勝一次AI系統，其後無須支援，憑藉自身能力連贏14場正面交鋒。他還用同樣思路，戰勝另一款頂級AI圍棋系統「Leela Zero」。

圍棋是一種策略棋類，AI系統早前被認為無法全面計算所有落子的決策走向，不過在棋路分析上較人類擁有更大優勢。

佩爾林披露，他的獲勝策略其實就是「聲東擊西」，一邊在棋盤一側布置包圍圈，另一邊利用棋盤其他位置交替落子，分散AI系統的注意力。佩爾林指在對弈過程中，AI系統自始至終都未注意到自身弱點，「如果是人類，這種策略就很容易被發現。」

這些圍棋電腦程式由大部分流行的AI系統共享，包括總部位於美國三藩市的OpenAI創建的ChatGPT聊天機械人。

為佩爾林提供電腦程式的加州科企「FAR AI」執行總裁格里弗稱，該程式與「KataGo」進行了逾百萬場對弈，尋找人類棋手可以利用的盲點，「我們很輕易就利用了這個系統。」佩爾林也認為，經拆解後的取勝之道並不困難，一名中級圍棋手就可以利用來擊敗頂級AI系統。

也有AI專家猜測，佩爾林的策略過去很少被使用，AI系統還未接受過足夠多的訓練以意識到自身弱點。格里弗表示，一款AI系統若不斷接受訓練並分析數據，就能較快發現自身缺陷，「不過我們看到有些AI系統可能還未加認真培訓，就被大規模投入使用。」

加州大學 伯克萊分校計算機科學教授拉塞爾稱，頂級AI圍棋系統暴露的弱點表明，現時支撐多數AI的「深度學習」系統還存在根本性缺陷。拉塞爾解釋，這些系統僅限「理解」接觸過的特定事物，無法以人類思維「見招拆招」。