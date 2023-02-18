菲律賓與中國在南海爭端 小馬可仕：領土和主權「寸土不讓」

菲律賓總統小馬可仕。（美聯社）

菲律賓與中國近來在南海的緊張情勢持續之際，菲律賓總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）今天說，菲律賓就領土和主權是「寸土不讓」。

路透報導，小馬可仕在軍校校友返校活動的演講中表示：「菲律賓地緣政治的緊張情勢加劇，這不符合我們的和平理想，且威脅了國家、區域和世界的安全與穩定。」

「這個國家（菲律賓）不會失去一寸領土。我們將繼續依據我們的憲法與國際法維護領土完整與主權。我們會跟鄰國合作，確保我國人民安全及保障。」

中國駐馬尼拉大使館 沒有立即回覆路透的置評請求。中國外交部曾表示，中國海警是依法行動。

菲律賓海岸防衛隊先前通報，中國海警艦艇向他們的一艘船隻發射「軍事級雷射光」，導致船員暫時失明，菲律賓外交部隨後於14日向中國提出外交抗議。

小馬可仕在14日召見中國大使，就中國在南海對菲律賓海岸防衛隊和菲國漁民的「行動頻率與強度增加」表達「嚴重關切」。

小馬可仕赴北京 進行國是訪問僅一個月後，中國最近的行動又挑起由來已久的南海爭端。

中國宣稱擁有南海大部分區域的主權，但設在荷蘭海牙的國際法庭於2016年裁決無效。南海每一年的航運貿易總額高達3兆美元左右。