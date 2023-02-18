IS突襲敘利亞中部53死 1年多來最血腥攻擊

敘利亞國營媒體報導，伊斯蘭國（IS）17日在敘利亞中部發動突襲，造成至少53人死亡，這是伊斯蘭國一年多來造成最多人死傷的攻擊事件。圖為伊斯蘭國旗幟。（美聯社）

敘利亞國營媒體報導，伊斯蘭國（IS）今天在敘利亞中部發動突襲，造成至少53人死亡，這是伊斯蘭國一年多來造成最多人死傷的攻擊事件。

法新社引述敘利亞國營電視台指出，伊斯蘭國恐怖分子對蘇赫奈鎮（Al-Sokhna）西南部發動攻擊，造成許多採集松露的平民死亡。

巴邁拉（Palmyra）醫院院長歐迪（Walid Audi）說，死者包含平民46人與7名軍人。

總部設於英國 的敘利亞人權瞭望台組織（SyrianObservatory for Human Rights）也通報這起攻擊，稱騎著摩托車的武裝份子朝採集松露的人開火。伊斯蘭國尚未在他們所常用的頻道聲稱犯案。

這是伊斯蘭國自去年1月以來造成最多死傷的攻擊，當時他們闖入庫德族掌控的東北部城市哈塞克（Hasakeh ）一處監獄 解救自家成員，造成105人死亡，當中大多數是平民。

原本在敘利亞、伊拉克境內佔據大片土地的IS，在美國為首的聯軍猛攻下，2019年3月失去最後一片領土，敘利亞境內的IS殘部後轉入沙漠躲藏，不時伏擊庫德族部隊、敘利亞政府軍，並在伊拉克發動恐攻。

聯合國 表示儘管IS遭國際反恐重創，估計目前在敘利亞、伊拉克境內仍有6000到1萬名戰士。