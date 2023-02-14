不放棄救生育率 日要以三大支柱 打造出小孩優先的社會

日本少子化嚴重，當局誓言推出前所未見的措施挽救生育率。（歐新社）

日本 少子化嚴重，致使學校關閉、學用品相關企業歇業，且公共財政在經濟成長放緩之際變得更加困難，日相岸田文雄 誓言要推出「前所未見」的措施挽救生育率。

日經報導，日本人口萎縮的腳步正在加速。1949年有269萬名新生兒，數量創紀錄，但到2016年，首次跌破100萬，六年後更降到80萬。疫情 顯然也延後了年輕人結婚成家的決定。

到2020年的10年間，日本每年平均關閉430所公立學校。部分鄉鎮逢地方選舉連候選人人數都不夠，而65以上人口已達29%，政府財政負擔異常沉重。

根據全國人口和社會安全研究所2021年調查，53%的受訪者以養兒育女的成本太高為由，不想生或生的少。40%說，年紀已經大到不適合再生。

岸田強調挽救人口萎縮的急迫性：「我們必須創造小孩優先的社會，扭轉生育率。」他的計畫是把撫養小孩的預算提高一倍，聚焦三大支柱：經濟支持、托兒服務，和工作型態改革。方案細節尚未揭露，預計6月提出具體措施。

但首先是擴大補助有小孩的家庭。當局目前每月對每個小孩發放10,000到15,000日圓直到他滿15歲，有排富條款。

官員說，第二是強化托兒服務的質和量，包括課後托育和病童照顧，以及擴大母嬰產後服務。

第三個支柱可能涉及父母請假，以及創造出更有利養兒育女職場環境的其他措施。

但部分人士批評執政黨做得太少也太遲了。甚他人則質疑財源何在，尤其政府還打算增加國防支出，而在野黨呼籲改善高等教育在內的其他優先事項，例如大學減免學費並檢討讓年輕人揹債的學貸。

另有專家說，生育率和更廣泛的經濟政策有密切關連。日本總合研究所資深經濟學家藤波匠指出，「泡沬經濟過後的30年，每次經濟惡化都對年輕一代造成傷害」，包括薪資漲不動，以及終身雇用制轉變為暫時性職位，都明顯促成生育率下滑。他直言，除非經濟環境改善，否則無法提高生育率。