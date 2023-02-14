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沙烏地阿拉伯扭轉保守形象 將派女太空人出任務

編譯中心／綜合13日電

沙烏地阿拉伯將於今年首度派女太空人執行太空任務，這是沙國重塑極端保守形象的最新一項舉措。

國營的沙烏地新聞社（Saudi Press Agency, SPA）表示，女太空人巴納威（Rayyana Barnawi）將和同樣來自沙烏地阿拉伯的太空人卡尼（Ali Al-Qarni）一起前往國際太空站（International Space Station, ISS），進行為期10天的任務。

沙烏地新聞社和公理太空公司（Axiom Space Inc.）表示，巴納威與卡尼將搭乘SpaceX的乘龍（Dragon）太空船飛往國際太空站，這是民營的公理太空公司今年春天任務的一部分。

執行「公理2號」（Ax-2）任務的，還有前美國國家航空暨太空總署 (NASA)女太空人惠特森（Peggy Whitson），這將是她第4次飛往國際太空站；來自美國田納西州（Tennessee）的商人肖夫納（John Shoffner）將擔任駕駛。

公理2號任務組員搭乘的SpaceX獵鷹9號（Falcon 9）火箭，將在美國佛羅里達州甘迺迪太空中心（Kennedy Space Center）39A發射台（Complex 39A）發射升空，飛往國際太空站。

沙烏地阿拉伯的實際領導人、王儲穆罕默德．沙爾曼（Crown Prince Mohammed bin Salman）一直藉由推動改革試圖擺脫陰暗形象。

他2017年掌權以來，女性開始獲准在沒有男性監護人的情況下開車和出國旅行，她們在勞動人口的比例自2016年以來增加一倍以上，從原本的17%上升到37%。

沙烏地阿拉伯2018年制訂一項太空計畫，並於去年啟動另一項將太空人送到太空的計畫，這些都是穆罕默德．沙爾曼2030經濟多元化願景議程的一部分。

公理太空公司於2022年4月進行了首次將民間太空人送到國際太空站的任務，當時的「公理1號」（Ax-1）任務中，有4民民間太空人在太空待了17天。

太空人 沙烏地阿拉伯 SpaceX

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